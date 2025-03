Allievi 2009 e Giovanissimi 2011. Rappresentative. Raduno e amichevoli

Tornano in campo le Rappresentative provinciali della Figc allenate da Pietro Magro e Fabio Ciavattini. Oggi i Giovanissimi 2011 sono convocati alle 15 all’"Oliviero Francioli" di Alberese per un’amichevole. Gli atleti convocati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo, tuta della società d’appartenenza, una maglietta, pantaloncini e scarpette. Solamente per questa prima convocazione, gli atleti dovranno presentarsi muniti di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, nel caso che le società d’appartenenza non lo avessero inviato alla Delegazione Figc. Senza il documento, i calciatori non possono partecipare.

I convocati: Pietro Picardi, Alessandro Agresti, Diego Lenci, Paride Zauli, Niccolò Morra (Pro Soccer Lab), Emanuele Tropi (Invictasauro), Gabriel Santi, Mattia Zaccariello, Mattia Palmieri, Francesco Nodi (Follonica Gavorrano), Raffaele Sorrentino, Niccolò Baraldi, Mattia Vecchioni, Dorian Uritescu, Enea Tortelli, Pietro Ginanneschi, Matteo Menecali (Grosseto), Aexandru Dumitrascu (Giovanile Amiata), Edmond Reka (Virtus Maremma), Davide Ercolini, Isak Abdulai, Lorenzo Benocci (Orbetello), Brando Landini, Edoardo Picchianti (Argentario).

Domani invece tocca agli Allievi 2009 che alle 15 si troveranno al campo "Giuseppe Toniolo" di Rispescia per un’amichevole.

I convocati: Mirko Schiano (Argentario), Raffaele Della Volpe (Atletico Maremma), Alessio Kopshti, Stefano Fusini, Federico Galbiati (Invictasauro), Alessio Delle Donne (Follonica Gavorrano), Niccolò Costoloni (Manciano), Leonardo Tompetrini (Marina), Izet Romanovski (Massa Valpiana), Davide Galloni (Nuova Grosseto), Giacomo Fiori (Orbetello), Pietro Rinaldi (Pitigliano), Lorenzo Offarelli, Maikol Clases, Riccardo Visalli, Alex Postiferi (Roselle), Filippo Cinelli, Luca Di Fraia, Tommaso Lenzi, Mattia Rotelli, Francesco Terramoccia, Nicolò Vongher (Grosseto).