"Un torneo da impazzire"

La nona giornata del girone di ritorno non ha portato dei sostanziali cambiamenti nell’alta classifica. In vetta c’è sempre la Nuova Real Metauro, secondo (a meno 1) il San Costanzo, terzo (a meno 4) l’Atletico Mondolfo, quarti (a meno 2) Avis Montecalvo e il Peglio. Tra queste compagini uscirà il nome della vincente e di chi affronterà gli spareggi playoff che spera di raggiungere anche la Falco Acqualagna, a meno 2 dal quinto posto.

Il commento è di Luigi Cocchi, presidente dell’Osteria Nuova: "A sei giornate dal termine la classifica rispecchia perfettamente i valori delle squadre. Da qui al termine del campionato può succedere ancora di tutto sia per i play off che per i play out. Un campionato molto equilibrato ed avvincente dove ogni partita va affrontata con il massimo impegno e preparazione perché il risultato non è mai scontato. Ci sono squadre con tanti giocatori importanti e di categorie superiori ed altre con diversi giovani di valore, un bel campionato e di ottimo livello. Per quanto riguarda la vittoria finale le mie favorite a questo punto sono la Nuova Real Metauro ed il San Costanzo. Nella zona play out sarà invece una lotta fino sull’ultima partita che coinvolgerà ancora tante squadre. La mia squadra purtroppo da diverse giornate si trova a dover fare i conti con tante assenze di giocatori importanti dovute ad infortuni più o meno gravi quali ad esempio quelli occorsi ai fratelli Nesi che resteranno entrambi fuori fino alla fine del campionato".

I numeri. L’Apecchio dopo aver segnato 7 reti in 21 partite nelle ultime 3 ne ha realizzate 9. Un’involuzione importante che le ha permesso di lasciare l’ultimo posto (ora al Tavernelle). Sette le vittorie dell’ultimo turno. Quattro i successi esterni. La capolista Nuova Real Metauro vanta il miglior attacco del girone (45). Pur con la bella performance delle ultime gare è sempre l’Apecchio la squadra che ha segnato di meno (16). L’Atletico Mondolfo e la Nuova Real Metauro vantano la miglior difesa del torneo (solo 19 le reti subite). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (48 volte).

I bomber. La classifica cannonieri dopo 24 partite è la seguente: 16 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 11: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna). 10: Luca Braccioni (Peglio), Salvatore Saurro (San Costanzo) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 9: William Cecchini (Maior). 8: Mattia Pagnini (Pantano), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Bernardini Paoli (Peglio), Cristian Ciacci (Csi Delfino) e Domenico Ottaviani (Audax Calcio Piobbico). 7: Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952) e Luca Boiani (Nuova Real Metauro). 6: Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Matteo Agostini (Csi Delfino), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Luca Palazzi (Mercatellese), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova e Salvatore Pica (Viridissima Apecchio).

La squadra della settimana. 1)Scotti (Avis Montecalvo), 2) Berti (Pantano calcio), 3)Orciani (Atletico Mondolfo), 4)Catalano (San Costanzo), 5)Sannipoli (Maior), 6)Bravi (Peglio), 7) Fraternale (Osteria Nuova), 8)Materni (V.Apecchio), 9)Boiani (Nuova Real Metauro), 10)A.Rossi (Falco Acqualagna), 11)Ottaviani (Audax Piobbico). All. Ferri (Nuova Real Metauro).

Amedeo Pisciolini