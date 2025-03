Esame per la Maceratese: "L’Osimana è un osso duro"

La Maceratese andrà a Osimo e la K Sport a Chiesanuova: ma chi ha il compito più difficile? "È un bel banco di prova per entrambe. Affrontarci ora – dice Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana – è complicato per tutti perché siamo in un buon momento di forma, purtroppo siamo stati penalizzati da decisioni arbitrali nel girone di ritorno altrimenti avremmo avuto più punti. Faccio i complimenti a Maceratese e K Sport che hanno tenuto un passo superiore a quello delle vincitrici delle ultime due edizioni".

Sugli spalti non ci saranno i tifosi biancorossi. "Auspichiamo che possa essere consentita loro la trasferta per avere una bella cornice di pubblico". L’appello di Labriola si aggiunge a quello di Romano Carancini perché possa essere rivisto il divieto di trasferta ai tifosi biancorossi, ma la sensazione è che il provvedimento non sarà modificato. Però una partita senza sostenitori ospiti potrebbe essere un aiuto alla squadra locale. "Non è un vantaggio. È invece piacevole avere una bella cornice di pubblico, vedere sugli spalti 1.500-1.600 persone. All’andata i nostri tifosi hanno subito questo divieto e non abbiamo perso per questa ragione".

Il tecnico ripensa a quel match. "In quella gara – ricorda – abbiamo creato delle difficoltà alla Maceratese, colpito il palo sullo 0-0. Conosciamo bene i biancorossi che hanno un’identità di gioco ben precisa, con un tecnico che dà una impronta chiara, dovremo fare qualcosa di diverso perché dobbiamo accorciare le distanze coltivando speranze di playoff".

Nelle settimane scorse l’Osimana ha pareggiato in casa con la K Sport. "In quella occasione abbiamo disputato una delle migliori prove, avevamo vinto il match ma abbiamo subito un torto arbitrale e i pesaresi hanno pareggiato al 95’ su un rigore molto dubbio".