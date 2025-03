Matelica. Lucarini: "C’è da conquistare la salvezza. Decisi a fare un risultato positivo»

"Domenica ci aspetta una partita tosta": lo dice il difensore del Matelica, Mattia Lucarini, in vista del match casalingo contro la Sangiustese uscita battuta domenica scorsa nel match contro l’Urbino. "Pure loro – spiega il giocatore – non sono ancora matematicamente salvi. Però dobbiamo guardare solamente a noi stessi e alla nostra classifica, vogliamo tornare a fare un risultato positivo in casa". A seguito dell’esclusione dell’Alma Juventus Fano, la classifica è cambiata, però la formazione allenata da Ionni rischia tuttora i play out. "Se non abbiamo già raggiunto la salvezza è solamente per nostro demerito – dice Lucarini – e, quindi, adesso dipende da noi conquistare i punti necessari per raggiungere l’obiettivo nelle quattro giornate che restano da giocare".

Il Matelica è reduce dalla batosta in casa della K Sport Montecchio Gallo, primo in classifica. Ecco il giudizio di Mattia Lucarini: "Domenica abbiamo sbagliato atteggiamento, aspetto grave per una formazione che si deve salvare. Comunque abbiamo ormai voltato pagina e adesso pensiamo solo alla Sangiustese. Chi vince il campionato? Secondo me, il K-Sport ha la rosa più completa, però ci sono ancora quattro gare e probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto che il Montecchio giocherà in casa alla penultima giornata".

Il Matelica, intanto, dovrà rinunciare domenica allo squalificato Antonioni.

m. g.