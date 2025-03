Verso il match a Osimo: "La Rata darà battaglia"

"Perdiamo il supporto dei tifosi, e non è poco, ma siamo abituati anche a fare la nostra strada da soli. È certo che a Osimo daremo battaglia anche per i supporter". Il direttore sportivo biancorosso Nicolò De Cesare commenta il divieto ai tifosi biancorossi di assistere al match a Osimo. "Affronteremo – aggiunge il diesse – una formazione esperta, costruita per stare nei piani alti della classifica. Ci attende una gara tosta e difficile". All’andata la Maceratese ha conquistato i 3 punti in palio. "Allora abbiamo disputato una delle migliori partite in cui abbiamo mostrato il nostro calcio, siamo rimasti lucidi, calmi, cinici e subìto poco gli avversari". I biancorossi dovranno stare attenti. "Davanti hanno elementi di valore come Alesandroni, Triana e Mafei". Il problema è che la Maceratese non potrà contare in difesa su Lucero, l’importanza del giocatore è dimostrata dal fatto che l’allenatore non ci ha rinunciato contro i Portuali, ma è stato un azzardo perché il difensore è stato costretto a uscire dopo circa dieci minuti. "Col senno di poi si sarebbe potuto evitare, ma nel calcio si devono prendere delle decisioni. Ora il giocatore dovrà restare fermo e nel fine settimana si sottoporrà a ulteriori esami". In compenso si è rivisto in campo Albanesi. "È uno di quei giocatori che ha le caratteristiche per darci una mano".

Le due leader sono attese da match in trasferta: la Maceratese a Osimo e la K Sport a Chiesanuova. Ma chi ha il match più complicato? "Sono partite in cui potrà succedere di tutto". La squadra biancorossa ha ripreso la preparazione. "I giocatori – conclude De Cesare – sono concentrati sull’obiettivo e sono animati dal forte desiderio di lasciare un segno a Macerata".