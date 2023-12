ALLIEVI REGIONALI. Csl Psc, missione compiuta al Rossi

Vince solo il Coiano Santa Lucia fra le squadre pratesi del campionato Allievi regionali. Una vittoria pesantissima quella ottenuta al Rossi, rifilata alla diretta rivale Academy Porcari (3-1). I biancazzurri in questo modo restano in terza piazza ma si portano a due sole lunghezze dalla seconda piazza detenuta proprio dal Porcari. Irraggiungibile, al momento, invece la capolista Pistoiese che ha otto punti in più della compagine di viale Galilei. Passando al match del Maliseti Seano, arriva un pareggio a reti bianche nella sfida di metà classifica giocata sul campo del Pietrasanta. Chi perde al Chiavacci è invece la Zenith Prato sconfitta 4-3 fra le mura amiche dai Giovani Via Nova. Agli amaranto non bastano la doppietta di Demiri e il gol di Gurra per evitare un ko a sorpresa, arrivato contro una formazione in lotta per non retrocedere. Nonostante la sconfitta la Zenith Prato resta comunque in una tranquilla posizione di metà classifica.