Fermignanese Monceri: "Vittoria di squadra"

In vetta alla classifica del girone A del campionato di Promozione la terza giornata del girone di ritorno registra l’allungo della Fermignanese, che da 3 porta a 6 i punti di vantaggio sulle seconde Jesina e Vismara. Vince a Fano con il S.Orso la Fermignanese e consolida il primato. In panchina al posto di Simone Pazzaglia (per un intervento chirurgico programmato) il ‘secondo’ Egiziano Righi. "Abbiamo affrontato – spiega Righi – un avversario ostico e che secondo me non rispecchia la classifica che ha. Abbiamo giocato con prudenza e rispetto, abbiamo cercato di attaccare alla nostra maniera, abbiamo sprecato alcune situazione pericolose poi abbiamo segnato un grande gol con Lucciarini e ci siamo difesi con ordine, sono molto contento per i ragazzi per il mister e per tutti".

"Siamo riusciti a centrare un risultato davvero importante e non era scontato – aggiunge il diesse dei lanieri Alessio Monceri – perché, oltre alla forza del S. Orso, bisognava far fronte all’assenza di mister Pazzaglia. Tengo però a sottolineare la bravura del resto dello staff: Righi, Daniele Cupparoni, Tamburini e Morelli che hanno dei valori davvero importanti. Un grande applauso a tutta la squadra dal primo all’ultimo che hanno messo davvero quel qualcosa in più per continuare questo fantastico cammino".

Seconda sconfitta consecutiva del Vismara. "Contro la Jesina abbiamo giocato una buona partita – dice il mister dei pesaresi Pierangelo Fulgini – alla pari dei nostri avversari, ma non è bastato, loro sono tati bravi a sfruttare dopo appena 3 minuti l’occasione che ha deciso la partita e noi purtroppo non siamo riusciti a sfruttare due ottime occasioni che avevamo creato e nel calcio sappiamo che il gol fa la differenza". Il pareggio del Valfoglia è commentato dal dg Andrea Rossi: "Contro l’Appignanese un pareggio ad occhiali giusto per quanto messo in campo dalle 2 squadre, anche se l’occasione sprecata dal nostro Cirulli a metà ripresa, è stata davvero colossale. Peccato, dovevamo e potevamo fare qualcosa di più, ma questo è un momento in cui contiamo qualche assenza importante di troppo e la squadra sta lavorando per trovare la migliore condizione fisica".

Vittoria importante della Pergolese sul campo del Villa San Martino. "Da Pesaro torniamo a casa con 3 punti pesanti – commenta il presidente della Pergolese Enrico Rossi – che ci collocano in una posizione di classifica che inizia a farsi interessante. Da sottolineare che i 3 marcatori sono tutti pergolesi; per il nostro giovane Lombardi classe 2007 è la prima rete tra i grandi. Vittoria a cui va dato merito al mister e staff per come hanno preparato e letto la partita".

Pari e patta per il Lunano con la Vigor Castelfidardo. "Contro la Vigor – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – la squadra ha disputato una buona partita, i ragazzi sono entrati in campo con lo spirito giusto, siamo passati in vantaggio solo dopo 10’. Ad inizio ripresa erano sotto 2-1 ma i ragazzi hanno lottato fino all’ultimo respiro per portare a casa un risultato positivo, infatti siamo riusciti a pareggiare all’ultimo secondo, un risultato ottenuto contro una squadra molto forte e ben organizzata. Dovremmo essere bravi a continuare con lo stesso approccio per tutte le altre partite".

Terza vittoria esterna per il Gabicce Gradara. "Vittoria importante – ha commentato a fine gara il diesse Gabriele Magi – ottenuta su un campo ostico, in un match combattuto al cospetto di un avversario ben disposto tatticamente, dinamico, che fa della corsa e della generosità le sue armi migliori. Ad inizio delle due frazioni ci siamo trovati un po’ in difficoltà come è già accaduto altre volte, per cui l’approccio al match è da rivedere se vogliamo nutrire delle ambizioni di alta classifica, ma con l’esperienza, la qualità dei nostri giocatori unitamente alla freschezza e all’abilità degli under Magi e Finotti entrati in corsa, siamo riusciti a portare in porto la importante vittoria. L’esordio di Montagnoli? E’ entrato bene in partita, ha tenuto palla e si è procurato punizioni. Siamo in piena zona playoff e adesso abbiamo l’occasione di consolidare la nostra posizione: al Magi arriva, infatti, domenica (ore 15) il Vismara che è a +2".

Amedeo Pisciolini