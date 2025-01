Allievi regionali elite. Cattolica Virtus in recupero. Settignanese, pari a Livorno

Duello entusiasmante tra Tau Altopascio e Scandicci, che si contendono la vetta del campionato Allievi Regionali Elite. Nello scorso week end inciampano entrambe: il Tau Altopascio, primo in classifica, non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Affrico; i Blues dello Scandicci restano a -1 visto il pareggio per 2-2 a Seravezza. Recupera terreno la Cattolica Virtus, che batte 2-0 il Venturina e consolida il terzo posto. Più lontane inseguitrici come l’Affrico stesso, la Sestese (vincente per 3-2 ai danni del Floria) e l’Oltrera (che prevale 2-0 contro lo Sporting Cecina). Contro il Forte dei Marmi, ultimo in graduatoria, il Capezzano non va oltre il pari 1-1. Le altre due squadre in zona retrocessione restano Atletico Lucca, sconfitto 4-2 a Montevarchi, e Csl Prato Social Club, che strappa un punto (1-1) alla Lastrigiana.

Negli Allievi B Elite sono 17 le vittorie consecutive del Tau Altopascio, dopo il 3-0 a Venturina. Nelle prime posizioni nessuna sbaglia: la Sestese vince 3-1 a San Miniato e l’Affrico resta a pari punti con un 4-1 al Margine Coperta. A -1 c’è il Fucecchio che batte 2-0 il Poggio a Caiano. Molto bene lo Scandicci che riesce a superare 1-0 la Floria.

In zona retrocessione restano a pari punti Capostrada Belvedere (che perde 4-1 contro il Montevarchi) e Sporting Cecina (sconfitto 3-0 dalla Cattolica Virtus in costante crescita). Rimane appena fuori l’Academy Livorno, che pareggia 0-0 contro la Settignanese. Negli ultimi due posti Margine Coperta e Poggio a Caiano.

F. Que.