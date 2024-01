Allievi regionali. Il Maliseti Seano pareggia con l’Atletica Castello. Colpo salvezza per la Zenith

Colpo salvezza negli Allievi regionali per la Zenith Prato (nella foto). Nel primo match del 2024 la truppa di via del Purgatorio si impone 2-1 al Chiavacci contro i diretti rivali del San Giuliano. Una vittoria importante.

Tre punti che significano allontanarsi dalla zona a rischio e guardare con più fiducia alla seconda parte della stagione. A sancire il successo bluamaranto sono i gol di Fallani e Gurra, che vanificano la marcatura di Zuncheddu.

Chi pareggia è invece il Maliseti Seano che impatta 2-2 al Comunale contro l’Atletica Castello. Anche questo era un match salvezza, che concede ai pratesi di mantenere due punti di vantaggio sui fiorentini. Per i padroni di casa gol di Pemaj e Xhebexhiu, mentre gli ospiti impattano con Marini e Zatteri.

Infine l’unica sconfitta di una pratese: il ko al Rossi per 1-0 del Coiano Santa Lucia Prato Social Club contro i Giovani Via Nova. Gli ospiti si impongono di misura 1-0 per merito della rete di Orsini.