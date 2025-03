Allo stadio. Malore per un tifoso sugli spalti. Dimesso in serata

"Il primo pensiero va al nostro tifoso che ha avuto un malore, ci auguriamo che vada tutto bene": nel post partita, il primo pensiero del direttore sportivo bianconero, Simone Guerri, in sala stampa, è stato per il sostenitore della Robur che si è sentito male durante il secondo tempo della partita Foligno-Siena. Sono stati attimi di paura, quelli vissuti allo stadio Enzo Blasone. Il tifoso, forse per il caldo, ha accusato un malore, chi era accanto a lui si è accorto del problema e ha richiamato l’attenzione dei sanitari presenti allo stadio.

Il personale medico, che è dovuto passare all’esterno del campo da gioco, è arrivato nel settore ospiti dopo qualche minuto, mentre l’arbitro ha deciso di sospendere la partita. L’uomo è stato quindi posto su una barella ed è stato trasportato, in ambulanza, in ospedale. Dopo gli accertamenti del caso, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18,30-19 è stato dimesso ed è potuto tornare a Siena accompagnato da altri tifosi bianconeri rimasti ad aspettarlo. Fortunatamente, quindi, non si è trattato di niente di particolarmente grave.