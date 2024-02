Allungo Sasso Granamica insegue

Un gol del solito Melloni a inizio ripresa ha permesso al Sasso Marconi di Fabio Malaguti di avere la meglio del Gambettola e di allungare così in vetta nel girone B di Eccellenza. Grazie a questo successo ed al concomitante pareggio esterno della diretta rivale Granamica sul campo del Tropical Coriano (1-1 in rimonta con rete di Ganzaroli), i punti di vantaggio del team sassese sulla compagine di Minerbio sono tre.

Restando nei piani alti, nell’anticipo il Castenaso di Sergio Fancelli si è aggiudicato di misura (1-0 firmato El Bouhali) il derby contro il Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti. Il Bentivoglio di Marco Gelli ha mantenuto vive le speranze salvezza andando a espugnare in pieno recupero (1-0 di De Brasi) il campo del Diegaro. Per quanto riguarda infine il girone A, il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti si è sbarazzato in un quarto d’ora (3-0) dell’ultima Bagnolese mentre lo Zola Predosa di Nicola Zecchi è stato sconfitto 2-1, tra le mura amiche, dall’Agazzanese.