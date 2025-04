Alma Juventus Fano: rischio chiusura se non paga i debiti entro il 30 giugno

Se il Fano Calcio è in piena operatività, sul fronte dell’Alma Juventus Fano tutto tace. Dopo il ritiro definitivo dal campionato di Eccellenza il 15 marzo scorso e la messa in liquidazione volontaria della società da parte del presidente Salvatore Guida, la situazione sembra essersi cristallizzata. Anche perché la scadenza più vicina è quella del 30 giugno prossimo, che è il termine ultimo per il pagamento da parte dell’Alma di tutte le pendenza con la Figc, comprese quelle che riguardano i pagamenti di giocatori e tecnico della scorsa stagione in serie D. Se entro quella data la società non liquiderà tutti i debiti che ha nei confronti della Figc e dei tesserati, non potrà iscriversi a nessun campionato il prossimo anno, con il rischio poi che in futuro la stessa Federazione proceda alla revoca della matricola. Una decisione che, però, non sarà automatica. Nel frattempo i calciatori hanno vinto tutte le cause e sono quindi in attesa di ricevere le indennità dello scorso campionato, almeno in parte attraverso un fondo di garanzia. Per far fronte a queste spese l’Alma potrebbe utilizzare i premi di valorizzazione di alcuni ragazzi che giocano in altre squadre a mo’ di compensazione. Se riuscirà a pagare potrebbero esserci speranze affinché l’Alma rimanga in vita, altrimenti la scure del 30 giugno diventa implacabile e sancirebbe la fine di ogni attività sportiva da parte dell’Alma. Voci di corridoio parlano di un tentativo di contatto tra il presidente Salvatore Guida (foto), il Comune e il Consorzio Fano Sport, senza esito.

s.c.