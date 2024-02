Alò Arezzo, riprendi la marcia. Torna Polvani e Indiani rilancia Gucci. La spinta della curva per gli amaranto

di Andrea Lorentini

Interrompere il digiuno di vittorie che in campionato dura, ormai, da oltre un mese per iniziare con il piede giusto il trittico di scontri diretti consecutivi. L’ ospita questo pomeriggio al comunale una Recanatese in piena crisi ed è obbligata ai tre punti dopo che il margine sulla zona playout si è assottigliato pericolosamente. I marchigiani, terz’ultimi, non vincono da novembre ed hanno perso nove delle ultime dieci partite giocate. In settimana c’è stato l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di Filippi al posto dell’esonerato Pagliari. Visto il precedente di Olbia, Paolo Indiani non si fida. "Affrontiamo un avversario ferito che ha appena cambiato allenatore e, a distanza di un girone, la situazione è completamente cambiata: all’andata loro erano in rampa di lancio, oggi sono in difficoltà". Gli amaranto che ritrovano anche la spinta della curva sud – gli ultras hanno preparato un omaggio a Minghelli nel ventennale della scomparsa – sono reduci dalla doppia trasferta di Pontedera e Cesena dove hanno raccolto meno di quello che avrebbero meritato, ma i complimenti non fanno punti e quindi adesso serve una sterzata decisa. I miseri 2 punti raccolti nelle ultime 5 giornate sono bottino troppo magro.

"Sappiamo che è una partita da vincere. Sono fiducioso perchè al di là dei risultati la prestazione c’è quasi sempre stata" sottolinea l’allenatore. Rispetto alla gara del Manuzzi sarà un diverso negli uomini, nel modulo e nell’atteggiamento. Scontato il ritorno alla difesa a 4 al centro della quale si dovrebbe rivedere Polvani in coppia con Chiosa. Donati e Montini sono pronti a piazzarsi sulle corsie laterali, ma non è escluso il rientro dal primo minuto di Coccia che si è ormai lasciato alle spalle il brutto infortunio di Fermo. A centrocampo la certezza è Mawuli.

Al suo fianco ballottaggio tra Damiani e Bianchi, mentre davanti rientrano nell’undici di partenza Pattarello e Gucci con Catanese e Settembrini favoriti per completare il terzetto di assaltatori alle spalle della punta in caso di 4-2-3-1. L’altra opzione è il 4-3-3 con Gaddini nel tridente.

È soprattutto il reparto offensivo (appena 2 reti in 450 minuti) che deve ritrovare smalto. In particolare Gucci non segna dal derby con il Perugia del 18 dicembre: i due mesi di astinenza del bomber hanno influito sulle sorti della squadra. A proposito di centravanti, mancherà Ekuban che dopo il trauma alla spalla rimediato a Cesena non ha mai forzato negli allenamenti e proverà a tornare disponibile già per la trasferta di Ferrara.