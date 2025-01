Alta Maremma e Sticciano, niente da fare. Troppa nebbia: la gara rinviata di nuovo

Niente da fare anche stavolta per la sfida di campionato tra Alta Maremma e Sticciano. Il recupero del match di Terza categoria, che si sarebbe dovuto giocare ieri pomeriggio a Roccatederighi, è stato rinviato per la seconda volta a causa della nebbia. Secondo rinvio consecutivo per scarsa visibilità, con le due formazioni allenate da Nello Franchi e Riccardo Papini che si erano presentate allo stadio "Cecchi Gori" di Roccatederighi ma che di fronte alla nebbia hanno dovuto nuovamente rimandare il confronto. A questo punto la prossima settimana la Figc di Grosseto valuterà una nuova data per l’incontro che sembra davvero non voglia disputarsi.

ALTA MAREMMA: Terni, Falconi L., Cinci, Poli, Sonnini, Biondi, Martelli, Stefanini, Cozzolino, Salvadori, Lanzotti.A disposizione: Musetti, Mangiaracina, Gabellieri, Ferrari, Soua, El Kharraz. All. Franchi.

STICCIANO: Cacciabaudo, Benvenuti L., Spasenie, Panfilo, Guadagnoli, Rocconi, Benvenuti A., Solinas, Nelli, Bogi, Moscatelli.A disposizione: Salvatore, Giacalone. All. Papini.