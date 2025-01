Altalena Renate, ora si fa dura: "A Gorgonzola gara inaccettabile"

Si conferma un campionato a fasi alterne quello del Renate. Alle prime cinque vittorie di fila di misura che l’hanno proiettato al vertice della classifica, era seguita una serie di otto gare con un solo successo (a Lecco) e poi un gran finale di 2024 con sette risultati utili e tre vittorie di fila. Il 2025 si è invece aperto con tre sconfitte consecutive.

E se alla vigilia della prima gara dell’anno nuovo si parlava addirittura di podio vicinissimo, oggi le pantere sono ottave. Insomma, un Renate sull’altalena e che se vuole dare un senso a questo girone di ritorno deve riprendere la corsa immediatamente. L’unica vera nota positiva della trasferta di sabato a Gorgonzola è stato il gol dell’ultimo arrivato Kolaj a cui sono bastati solamente dieci minuti per presentarsi come meglio non si potrebbe. Dure le parole di mister Foschi (foto Peruzzetto) che bolla negativamente la prestazione della sua squadra.

"La partita non è stata persa all’ultima azione del 93’ da cui è scaturito il gol del definitivo 2-1, ma nella prima ora di gioco quando in parità numerica abbiamo sempre dato l’impressione di arrivare secondi sul pallone, di essere meno rabbiosi, meno convinti e con meno voglia di vincere rispetto la Giana. E questo è inaccettabile!". Usa proprio questo aggettivo il trainer di Albano Laziale. "Le cose migliori le abbiamo mostrate dopo essere andati sotto nel punteggio e l’immediato cartellino rosso sventolato a Bonetti. E questo è sinonimo di una squadra che in questo momento reagisce e prova a costruire gioco solo dopo un episodio fortemente negativo". La conclusione non ammette repliche: "Con questo atteggiamento non è un mistero che non arrivino i risultati. Serve un netto cambio di registro caratteriale per riprendere a muovere la classifica".