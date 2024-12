Alti e bassi. Stop Montecatini. Festa Firenze Ovest

FIRENZE OVEST

2

VALD. MONTECATINI

0

FIRENZE OVEST Carli; Sottili, Manetti, Piazza, Marghi, Fiscella, Baluganti, Angiolini, Marrani, Pecchioli, Giannini.

All. Creanza

MONTECATINI Gega; Casini, Lucchesi G, Fioretti, Fanti, Ghimenti, Attinasi, Isola, Ba, Rosati, Shiqeri. All. Fabbri

ARBITRO Galli di Prato

MARCATORI 43’ pt Baluganti, 47’ st De Felice

NOTE Espulso al 25’ st Ba

FIRENZE

Dopo le tre vittorie consecutive, il Valdinievole Montecatini incappa una nuova sconfitta, perdendo in casa del Firenze Ovest per 2-0. Decidono la contesa le marcature di Baluganti e De Felice. La prestazione dei biancocelesti è di pregevole fattura, con gioco a viso aperto per provare ad andare in gol. Ci riescono invece i locali, sul finire del primo tempo. Nella ripresa i termali si riversano in avanti, centrando due pali clamorosi con Shiqeri e Lazzari. Poi il rosso a Ba taglia le gambe ai biancocelesti, che capitolano sul rigore di De Felice.