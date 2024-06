Altri mondi granata. Il Pontedera eSports. Stasera la finale

In attesa che prenda il via la stagione agonistica, c’è già un Pontedera impegnato in un finale (ore 19), per altro in programma oggi. E’ la squadra granata che ha preso parte alla nuova edizione del torneo WeCup, iniziato giovedì e organizzato da WeArena (gare trasmesse in live streaming su Twitch WeArenaLive, con al via otto squadre partecipanti divise in due gironi eliminatori. Il Pontedera eSports è stato inserito nel gruppo A insieme a Lucchese, Arezzo e Padova, mentre il gruppo B era composto da Perugia, Cesena, Virtus Verona e Juve Stabia. Al termine del girone eliminatorio, che si è svolto con sfide di andata e ritorno con goal aggregato e golden goal in caso di parità, il team granata, rappresentato dal player Mattia De Maria, si è classificato al primo posto dopo aver superato 4-1 il Padova (in semifinale) e 9-3 la Lucchese (nella finale del girone). Nell’altro girone invece ha trionfato la Juve Stabia, che sarà dunque l’avversaria del Pontedera nell’attesa finalissima che si gioca oggi e che sarà anch’essa trasmessa in live streaming su Twitch WeArenaLive. Merita ricordare che il Pontedera eSports ha una squadra che milita nel campionato di eSerieC e che nell’ultima stagione ha fatto benissimo, arrivando ai quarti di finale del torneo, conclusosi ad aprile dopo aver coinvolto oltre 1000 players provenienti da tutta Italia. Nell’occasione il team granata, composto ancora da Mattia De Maria, Matteo Amorosi, Salvatore De Maria e guidato da coach Marco Mercieca, dopo un percorso travolgente a partire dai gironi, è stato fermato dal Cesena (la vittoria finale è andata al Sorrento). E’ stato un piazzamento che rappresenta il punto più alto per il Pontedera eSports in questa competizione e conferma la bontà del progetto intrapreso tre anni fa dalla società granata. A questo va aggiunta la vittoria della WeCupSummer nell’agosto 2023, ultima disputata.

s.l.