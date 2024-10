Amara sconfitta casalinga per l’Asta Taverne. L’Affrico va a segno durante il recupero

ASTA TAVERNE

1

AFFRICO

2

ASTA TAVERNE (4-2-3-1): Cefariello; Batoni (18’st Seri), Manganelli, De Vitis, Bardotti; Ceccatelli, Di Leo; Cianciolo, Discepolo, Jrad (36’st Falugiani); Camara (23’st Bandini). Panchina: Petrucci, Calà Campana, Parricchi, Curcio, Dragoni, Pittalis. Allenatore Bartoli

AFFRICO (4-4-2): Burzagli; Stella, Longo, Vaccari, Benvenuti; Riccioni (31’st Tamburini), Nuti, Gori, Bertelli (26’st Morelli); Papini, Bianchi (26’st Centrone). Panchina: Virgili, Pecorai, Shehade, Rocchini, Petrini, Mecocci. Allenatore Meacci

Arbitro: Ferrara di Piombino (Gambini-Gentili).

Reti: 20’st Papini, 22’st Ceccatelli, 46’st Papini.

Note: Ammoniti: De Viti, Bardotti, Pecorai.

SIENA – Mastica amaro l’Asta per la sconfitta rimediata ieri al Bertoni dell’Acquacalda contro i fiorentini dell’Affrico che si sono imposti nel finale sfruttando una disattenzione di Manganelli e compagni. Gli arancioblu partono molto meglio degli avversari e nella prima mezz’ora’ arrivano ripetutamente al tiro senza però riuscire ad incidere. L’Affrico inizia a salire di giri alla fine della prima frazione e la partita si apre, con entrambe le formazioni che giocano a viso aperto. Nella ripresa gli ospiti stappano il match grazie ad un rigore concesso dal direttore di gara per un fallo fischiato a Bardotti che, secondo l’arbitro, colpisce nello slancio l’attaccante dell’Affrico in area di rigore. La reazione dell’Asta è istantanea con Ceccatelli che si fa trovare pronto sul secondo palo e di testa ristabilisce la parità sugli sviluppi di un corner. Sul pareggio gli arancioblu costruiscono altre due occasioni da gol importanti senza però riuscire a superare Burzagli. La beffa arriva nei minuti di recupero per una punizione defilata sulla sinistra concessa, tra le proteste dell’Asta, agli ospiti. Proprio da quella punizione scaturisce il gol di Papini che regala i tre punti alla sua squadra. Per gli arancioblu di mister Bartoli si tratta della prima sconfitta in campionato di questa stagione.