Amatori. Il Cral Pesaro è terzo a Firenze

Sotto una pioggia battente si è tenuta sabato scorso la prima edizione del torneo di calcio dei Cral. Si è aggiudicato il trofeo, il Cral Ospedale Careggi di Firenze che ha superato l’Università Statale di Milano, terza invece la formazione del gruppo Cral di Pesaro che ha ben figurato nella manifestazione mettendo in campo lo spiritio giusto e le sue qualità. Meritata la vittoria del Cral fiorentino che ha dimostrato fino all’ultimo di credere nel risultato. Una pioggia incredibile non ha fermato la volontà di giocare e straordinaria è stata la correttezza dei giocatori che non hanno provocato nessun incidente date le condizioni climatiche.

Tutte le partite dell’evento sono state equilibrate e ogni squadra ha espresso un buon calcio nonostante tutto. Il torneo è stato parte integrante della prima edizione di "FestaCral" 2024 dove oltre al calcio ci sono state le gare di burraco e la gara di karaoke. Gli organizzatori Promonu di Fabriano e "La Vie en Rose" di Pesaro, soddisfatti, hanno dato appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione di una festa che può ancora crescere e dare alla città anche un importante contributo turistico, oltre che sportivo.

l. d.