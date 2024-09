Amichevole. Follonica Gavorrano. Un poker allo Scarlino

Buon allenamento congiunto per il Follonica Gavorrano e lo Scarlino (4-1 il finale), in attesa del primo impegno ufficiale per entrambe previsto per domenica in coppa. Il vantaggio del Follonica Gavorrano arriva al 5’: Pino si infila nella difesa dello Scarlino e batte Bigoni con un sinistro a incrociare. Da segnalare nella prima frazione anche un paio di occasioni pericolose per i piedi di Zini e una con un bel sinistro al volo di Scartabelli, che termina fuori di un soffio.

Al 30’ Pino trova il raddoppio: raccoglie una palla in area e fa partire il suo sinistro, la sfera prima sbatte sul palo e poi termina in rete. La prima frazione si chiude così sul 2-0 per il Follonica Gavorrano. La ripresa si apre con il gol di D’Este, che raccoglie di testa un bel cross di Grifoni dalla sinistra e realizza il gol del 3-0.

Bella occasione anche per Vento al 5’, fermato da un’ottima parata di Romano, poi sugli sviluppi del corner Moretti sfiora il palo e lo Scarlino va vicino al gol.Lo Scarlino accorcia le distanze al 16’ della ripresa, trovando il gol su uno sfortunato retropassaggio di Moretta. Poi, un minuto più tardi, l’incursione di Tatti vale il 4-1 finale per i biancorossoblù. Per il Follonica Gavorrano l’esordio sarà adesso domenica alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini contro il Sasso Marconi in Coppa Italia di Serie D.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Cellai, D’Agata, Kondaj, Morelli, Scartabelli, Grifoni, Lo Sicco, D’Este, Zini, Pino. A disp.: Romano, Brunetti, Scartoni, Pimpinelli, Moretta, Souare, Tatti, Pallini, Cret, Calvi, Antonini, Kernezo, Pignat. All.: Masi.

SCARLINO: Bigoni, Ciurli, Moretti, Fabbri, Milianti, Dierna, Bianchi, Bigliazzi, Monterisi, Vecci, Falchini. A disp.: Buzzegoli, Calabrese, Vento, Montomoli, Battaglini, Nelli, Antonini. All. Cavaglioni.

Reti: 5’ e 30’ Pino, 1’ st D’Este, 16’ st aut. Moretta, 17’ st Tatti.