Amichevoli Nazionali. San Marino a caccia di riscatto, ci riprova contro Cipro

Dalla Slovacchia a Cipro. La Nazionale di San Marino procede con le amichevoli. Di ritorno dalla trasferta in Austria in cui i titani hanno affrontato la Slovacchia, questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18 al San Marino Stadium) la squadra del commissario tecnico Roberto Cevoli se la vedrà con Cipro. "Dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto alla partita con la Slovacchia – non fa sconti ai suoi il ct alla vigilia – e questo i ragazzi lo hanno capito. Bisogna avere la personalità di fare le cose e nella partita con Cipro mi aspetto questo. Dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo imparare dagli errori". Ma di una cosa il tecnico Cevoli è certo. "I ragazzi hanno voglia di imparare e me lo fanno vedere ogni volta durante gli allenamenti", dice. I precedenti con il piccolo stato del Mediterraneo sono sei e tutti relativi alle qualificazioni per Europei e Mondiali. Ogni duello ha poi sempre sorriso ai ciprioti, sia in casa che sul Titano, che peraltro non hanno mai concesso nemmeno una rete ai biancazzurri della piccola Repubblica. "Il mio spirito – continua Cevoli – è sempre quello di vincere. Prima di tutto però deve esserci il giusto atteggiamento. Poi verranno anche le soddisfazioni come quella di segnare un gol. Dobbiamo però cambiare mentalità e capire che nonostante San Marino sia una nazione piccola può dare fastidio a tutti". Il precedente impegno in campo neutro con la Slovacchia ha costretto Filippo Fabbri al forfait: per il 22enne difensore sammarinese un infortunio alla spalla che lo ha costretto ad abbandonare il campo a metà del primo tempo. Indisponibile per la partita di oggi. Dante Rossi vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita contro la Slovacchia di mercoledì scorso. "È stata una partita difficile anche se ce lo aspettavamo – commenta il difensore – La Slovacchia è una grande squadra che a breve farà l’Europeo. Con Cipro dovremo fare una partita diversa, cercare di mettere in campo quanto facciamo in allenamento. Abbiamo anche le qualità per colpire e renderci pericolosi". Non sarà della sfida l’influenzato Marco Gasperoni, al suo posto dentro Simone Giocondi della San Marino Academy. Sono inoltre ancora in vendita i biglietti per assistere all’incontro al prezzo intero di 10 euro, mentre sono previste riduzioni (5 euro) per Over 65 e disabili.