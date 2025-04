Andrea Saitta sprona il Terranuova Traiana: "Tutto è ancora possibile"

"Tutto è ancora possibile, dipende tutto da noi". Si avvicina l’importante trasferta di Poggibonsi e Andrea Saitta sprona la squadra a dare il massimo. Il difensore del Terranuova Traiana è consapevole che le ultime 4 partite saranno scontri diretti che determineranno la stagione. "Veniamo da un periodo molto positivo - ha spiegato. Nell’ultima giornata abbiamo fatto risultato contro una squadra che sappiamo tutti essere la più importante in assoluto del campionato - ha spiegato riferendosi all’1-1 strappato al Livorno domenica scorsa - È comunque un campionato strano, come ripetiamo ogni settimana, perché ci attenderà un Poggibonsi battagliero che sta subendo alcune critiche da parte dei propri tifosi. Dovremmo quindi farci trovare pronti sotto l’aspetto mentale e fare la nostra partita come sempre". Il Terranuova si trova a far fronte ad una delicata posizione in classifica. Nell’ultima giornata i risultati dagli altri campi non hanno sorriso al club nonostante l’ottima prestazione contro la capolista neopromossa in C. "Purtroppo ci siamo trovati d’un tratto da quartultimi a penultimi. Nel giro di 3 punti ci sono 5 squadre, quindi siamo ancora in corsa. La speranza è ancora di ottenere la salvezza diretta, altrimenti tramite play-out". Dopo le trasferte di Poggibonsi e di Civita Castellana, i biancorossi saranno impegnati con i cugini valdarnesi di Figline e Sangiovannese.

Francesco Tozzi