Angelana, punto d’oro agguantato nel finale

PIERANTONIO 1 ANGELANA 1

PIERANTONIO: Zandrini, Pettinelli, Allegrucci, Piras, Petrara, Montefusco, Salis M., Procacci, Fastellini, De Iuliis, Salis Y. All.: Bruni

ANGELANA: Montanari, Marocchi, Melillo, Myrtollari, Sallaku, Tondini, Akhigbe, Ravanelli G., Tueto, Mendes Donzelli, Riommi. All.: Recchi

Arbitro: Nykolyn di Gubbio (Conicella di Città di Castello-Vagnetti di Perugia)

Marcatori: 43’ pt Fastellini (P), 50’ st Sallaku (A).

Note: espulso 13’ st Buini (A) per gioco falloso.

Punto d’oro per l’Angelana che conquista l’1-1 in pieno recupero contro un Pierantonio che ormai pregustava la vittoria alla luce anche dell’uomo in più per l’espulsione del portiere giallorosso Buini. Pierantonio in vantaggio con Fastellini che da metri zero, al 43’, insacca l’assist di Michael Salis. In pieno recupero Sallaku trova la zampata che vale l’1-1 finale.