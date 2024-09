Angelini, presidente onorario dei rossoblù. "Contatti avviati con Monza e Pisa per altri rinforzi»

Nuovi arrivi, addii ed altri possibili ingaggi all’orizzonte: quindi domani contro il Notaresco la vittoria è quasi d’obbligo dopo un inizio segnato da tre sconfitte consecutive. Ecco presente e futuro prossimo della Civitanovese che nell’ultima settimana si è rinforzata tesserando la mezzala Giorgio Capece, il terzino Christian Rizzo e il fantasista Vittorio Esposito. Le varie operazioni sono state seguite da Daniele Maria Angelini, presidente onorario della Civitanovese, ed è in grado di fare un’analisi delle strategie, non senza qualche piccola ammissione: "un amico in comune – spiega - mi parlò di Esposito due mesi fa, me lo fece conoscere e così lo misi in contatto con il ds Cicchi. In quel momento l’ingaggio era fuori budget, ma forse fu un errore di valutazione. Queste tre partite ci hanno fatto rendere conto che la D è come una vecchia C2, pensiamo al Chieti, rafforzatosi tantissimo da pochi giorni. Perciò, siamo stati costretti a ricorrere al mercato". Gli ingressi hanno determinato anche ad una sfoltita alla rosa, Matteo Ercoli è prossimo al Monturano. In entrata sembra non finita qui. "Il presidente Profili – rivela Angelini – sta valutando alcune situazioni: il Monza dovrebbe presentarci qualcuno e ci sono contatti con il Pisa". Si tratta di giocatori under da aggregare alla squadra dopo le partenze di Capodaglio, Chimezie e probabilmente Riggioni. "Altrimenti – aggiunge - non riusciremmo a raggiungere l’obiettivo di disputare un campionato tranquillo senza lottare per la retrocessione. Ma sarà difficile, anche con il Notaresco non sarà una passeggiata". La formazione abruzzese del tecnico Mattia Evangelisti vanta due punti in classifica ed eredita un’ottima prova contro la Samb (1-1). Nella gara di domani, in programma alle 15 al Polisportivo, i rivieraschi dovranno tenere a bada l’attaccante Mattia Persano e imbucare la difesa guidata Giovanni Formiconi, una lunga carriera tra i professionisti. La Civitanovese però ritroverà bomber Stefano Spagna, tornato in gruppo: la coppia formata con Padovani dovrebbe finalmente esordire dal primo minuto. "A Riano – conclude - si è vista l’assenza di Spagna, è velocissimo e avrebbe potuto approfittare di alcuni spazi. In difesa siamo molti forti, poi è chiaro che un gol lo puoi prendere. Il punto è se siamo in grado di realizzarlo: gli acquisti serviranno a colmare tale gap".

Francesco Rossetti