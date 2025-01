Antella-Fortis, anticipo show. La Sestese rischia a Massa

E’ un sabato particolare con alcuni anticipi della 19ª giornata relativi ai gironi A e B. Queste le gare odierne alle 14,30.

Girone A Massese-Sestese (all’andata 2-0: Buffa, Anich) arbitro: Pappalardo di Crema. Nel cammino della Sestese c’è l’ostacolo Massese che si sovrapporrà due volte nel giro di pochi giorni: campionato e mercoledì con la finale di Coppa Italia alle Due Strade. Oggi allo stadio "Vitali" è in programma una sfida play off con i rossoblù al 3° posto in classifica con la Massese 5ª; un incrocio importante che i rossoblù non vogliono fallire. La squadra di Polloni si presenta al completo, determinata a finalizzare con i suoi realizzatori, Berti, Cirillo e Manganiello in grande spolvero. Nella Massese gioca l’ultimo acquisto: Francesco Mariani, (1988), ex Fucecchio. Infine, sempre per questo girone si gioca anche Sporting Cecina-Pro Livorno Sorgenti (arbitro: Bernardini di Piombino).

Girone B Antella 99-Fortis Juventus (0-0). Arbitro: Noto di Pisa. Allo stadio "I Ponti" di Bagno a Ripoli l’Antella affronta uno derby interessante in chiave salvezza, contro una Fortis alla sua 2ª trasferta consecutiva abbastanza complicata. La squadra di casa recupera Zefi e Calamai, ma non Gatto ancora infortunato. Nelle file degli ospiti rientra Gurioli ma sarà assente Paternò. Castiglionese-Lanciotto Campi (4-1: Doka Bj. Afelba, Buzzi, Scichilone, Menci). Arbitro: Marchi di Siena. La gara in programma al "Giunti" campo B di Arezzo, per il Lanciotto Campi rappresenta una tappa importante in chiave salvezza. Contro una Castiglionese ancora ferita per la sconfitta subita dall’Asta che gli è costata il posto da capolista, ai campigiani di Secci servirà compattezza e massima attenzione, cercando di sfruttare bene il contropiede con Cecchi e Princiotta.

Giovanni Puleri