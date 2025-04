Antella travolge Asta 5-0: espulso Bartoli per difesa contro insulto razzista

ANTELLA 5

ASTA 0

ANTELLA (4-3-1-2): Brunelli; Fanetti, Zefi, Tosolini, Amoddio; Liguori (25’ st Marafioti), Fratini, Calamai (12’ st Becucci); Frezza (12’ st Manetti); Batistini (20’ st Pecchioni), Santucci (30’ st Ara). Allenatore Iacobelli.

ASTA (4-2-3-1): Di Bonito; Parricchi (1’ st Curcio), Manganelli, De Vitis, Tognetti (1’ st Bardotti); Hoxhaj, Pittalis (1’ st Bandini); Cianciolo, Di Leo (8’ st Rossini), Jrad; Mugnai (18’ st Rivas Garrido). Allenatore Bartoli.

Arbitro: Corti di Prato (Poggipolini ed Ernano).

Reti: 2’ pt e 43’ pt Santucci, 17’ pt rig. Fratini, 38’ pt Frezza; 7’ st Batistini.

Note: Ammoniti Frezza e Tognetti. Espulso Bartoli.

BAGNO A RIPOLI – Male, malissimo: nell’ultima partita della stagione, dopo aver assaporato l’aria dei play off, l’Asta cade pesantemente sul campo dell’Antella. Finisce 5-0. I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro: dopo un quarto d’ora il risultato è già sul 2-0 grazie al gol di Santucci e al rigore trasformato da Fratini. Per la prima volta in stagione agli arancioblù manca l’energia per riaprire la partita e sul finire della prima frazione arrivano in rapida sequenza le reti di Frezza, che stacca di testa indisturbato, e, di nuovo, Santucci che approfitta di un mancato disimpegno. A inizio ripresa l’Antella archivia la pratica con Batistini con un tiro sugli sviluppi di un corner. Purtroppo, proprio negli ultimi minuti del match, si verifica un brutto episodio: mister Bartoli viene espulso per aver preso con decisione le difese di un suo giocatore vittima di un insulto razzista da parte di un avversario. Il guardalinee, vicino all’azione, sembra aver sentito ma tutto si chiude con un nulla di fatto.