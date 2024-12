Antonio Calabro elogia i tifosi di Carrara e celebra la vittoria contro il Palermo

Antonio Calabro ha regalato un’altra grande impresa alla gente di Carrara ma è lui a fine partita a ringraziare il pubblico ed avere per lui il suo primo pensiero. "Prima ancora della squadra, oggi devo fare i complimenti ai tifosi che sono stati eccezionali in ogni settore e hanno giocato e vinto la partita con noi. Hanno lottato come se fossero in campo con noi. Questa gente assieme ai miei ragazzi mi sta regalando una magia ad ogni partita".

Il tecnico di Melendugno ha poi avuto parole di elogio per i suoi uomini. "Sono contento della prestazione al cospetto di una squadra importante ma io di questi ragazzi sono contento sempre, non una settimana sì e una no. Sono il leader di questi ragazzi e loro mi seguono e mi danno tutto. Rimangono i miei ragazzi, sia nella vittoria che nella sconfitta".

A livello tattico Calabro ha azzeccato tutte le mosse, dalle scelte degli uomini all’assetto tattico, cambiando anche qualcosa in corso d’opera. "Ho tre centrocampisti che mi permettono di farli ruotare come meglio credo. Sono partito con Giovane centrale e Schiavi mezzala e difensivamente andavamo molto bene ma non riuscivamo a ripartire come volevo e così poi li ho invertiti. Riguardo a Guarino non avevo dubbi che facesse una prestazione del genere. Glielo avevo detto due mesi fa che sarebbe successo questo. Lui doveva solo aspettare il suo momento che è arrivato. In difesa non si possono cambiare gli uomini così facilmente come altrove".

Il tecnico poi spende parole per il match winner. "Anche per Shpendi – dice – è arrivato il suo momento. E’ un ragazzo in crescita costante ma che ha ancora ampi margini di miglioramento. Dentro, però, ci metto anche Cerri che ha fatto una partita eccezionale e che adesso non può più nascondersi perché io da lui mi aspetto prestazioni del genere ad ogni gara. E’ vero che in avanti potevamo segnare prima o fare più gol ma non mi sento davvero di imputare nulla ai ragazzi. Abbiamo battuto il Palermo che per me per qualità è una delle migliori formazioni che abbiamo incontrato, cosa potevo chiedergli di più?".