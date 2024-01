APPUNTAMENTO. Manzo al Bicchieria. Serata evento con OA

La settimana della trasferta di Olbia è arricchita da un evento destinato a calamitare l’attenzione di tifosi e appassionati. Domani sera alle ore 21 al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia, infatti, il comitato Orgoglio Amaranto con il patrocinio del Comune di Arezzo organizza un incontro che avrà Guglielmo Manzo (nella foto) come protagonista. Il presidente dell’Arezzo si racconterà tra passato, presente e futuro, rispondendo anche alle curiosità e alle domande dei presenti. Conduce la serata, dal titolo "1000 giorni al Timone" il giornalista Andrea Avato. L’evento rientra nelle celebrazioni per il centenario del Cavallino che Orgoglio Amaranto ha voluto proseguire.