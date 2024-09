Aquila, Farini out due mesi. Ma Lelli recupera Ficini

di Giustino Bonci

Christian Farini, il centrale difensivo dell’Aquila prelevato a luglio dalla Sangiovannese, è stato operato ieri alla gamba destra per la frattura alla tibia riportata in allenamento il 18 agosto scorso. L’infortunio aveva interessato anche il malleolo posteriore della caviglia. Fortemente voluto dal direttore sportivo Resti, il ragazzo dovrebbe rientrare in campo, secondo una stima realistica, tra due mesi. E’ durata poco, intanto, in casa la riflessione dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Solo alla ripresa della preparazione, martedì scorso, Nico Lelli e lo staff hanno analizzato in breve con i giocatori gli aspetti senza dubbio da migliorare e quelli positivi, presenti nonostante la sconfitta. Rispetto al derby con il Figline, al "Turiddu Madami" di Civita Castellana, lo stadio della Flaminia che domenica ospiterà il debutto dei valdarnesi in campionato, è certo il rientro di Federico Ficini, squalificato in Coppa, mentre saranno valutate fino all’ultimo le condizioni di Artini e di Franco.

Da lunedì passato la retroguardia rossoblù può contare anche sull’apporto del giovanissimo Edoardo Sturli, classe 2007, arrivato dalla Fiorentina e non è escluso persino un suo utilizzo nella gara con i viterbesi, allenati dal grande ex Federico Nofri. Da calciatore il cinquantaquattrenne tecnico è stato capitano degli aquilotti, in particolare nella storica annata di C1 ‘98/’99 chiusa al settimo posto.