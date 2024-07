ARBITRI E GUARDALINEE. Volpi lascia il fischietto. Due promozioni per la sezione aretina: Norci e Materozzi

Con il mese di luglio è arrivato anche il bollettino ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri che contempla al suo interno eventuali promozioni e dismissioni in vista della stagione successiva che è ormai alle porte per i fischietti visto che alcune società, soprattutto professionistiche, a breve riprenderanno la preparazione. Per quanto riguarda la sezione aretina c’è l’uscita dall’organico dei fischietti di Manuel Volpi, 35 anni, arbitro in serie A e serie B. Non una sopresa visto che lo stesso Volpi era finito sotto i riflettori dopo aver annunciato le proprie dimisioni nel corso della stagione e più precisamente nel post partita di Cremonese-Pisa dello scorso maggio. Volpi saluta quindi dopo 20 partite in cinque stagioni in serie A, 66 incontri in 6 campionati di serie B oltre a 6 direzioni di gara in Coppa Italia. Nel comunicato si parla di dismissioni per "valutazioni tecniche".

A livello di promozioni la sezione aretina, presieduta da Sauro Cerofolini, registra il passaggio dal Commissione regionale alla Can D, ovvero la categoria che annovera i fischietti impegnati nel massimo torneo per dilettanti (seri D), dell’arbitro Andrea Norci. Promosso anche un assistente che andrà quindi ad implementare la presenza di aretini nella Cand D. Si tratta in questo caso di Emanuele Materozzi. Lascia invece l’incarico di osservatore Saverio Romano, ritiratosi dalla Commissione Osservatori Nazionale della Can D.