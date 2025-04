Vis Pesaro, trasferta amara: ko contro la Lucchese

Pesaro, 13 aprile 2025 - Un primo tempo equilibrato quello che va in scena al Santa Elisa di Lucca. I due tecnici si conoscono bene, Gorgone per ben nove anni è stato il vice di Stellone e sul campo tutto ciò si vede. Le due squadre infatti, nei primi quarantacinque minuti di gioco, si annullano a vicenda. La Vis parte forte grazie ad una giocata individuale di un pimpante Cannavo' che mette subito alla prova i riflessi di Melgrati. Il portiere dei toscani, di rientro dalla squalifica, riesce tuttavia ad alzare sopra la traversa la conclusione del numero 34 di Stellone. Da quel corner Paganini, svettando sopra tutti, concede al pubblico biancorosso ( assente al Santa Elisa a causa degli sconti dell' andata) soltanto l'illusione del gol.

Lucchese che riesce poi a prendere campo richiamando Vukovic alla presa con le conclusioni di Magnaghi e Gemignani. Una conclusione di Selvini, che seppur deviata, finisce di poco a lato è l'ultimo brivido del primo tempo per i biancorossi che sul finale riprendono il predominio del gioco. Lucchese che al rientro dagli spogliatoi parte però fortissima. Se di testa Ballarini dopo cinque minuti sfiora la rete, Servini con una conclusione a giro la trova un minuto dopo. L'attaccante rossonero, prendendo palla sulla trequarti, con un gioiello a giro toglie le ragnatele dalla porta difesa da Vukovic. Vis che dopo aver abbozzato una reazione con Cannavò, che tuttavia trova la pronta opposizione di un reattivo Melgrati, sbanda ancora.

Vukovic al sessantacinquesimo sbaglia il rilancio regalando palla alla Lucchese che con Servini sottoporta si divora però la rete del raddoppio. Al settantasettesimo altra enorme occasione per i toscani. Il recupero palla di Badje su Paganini nei pressi della meta campo apre un due contro uno non finalizzato da Servini. Vukovic opponendosi alla sua conclusione tiene infatti a galla una Vis che a cinque dal termine rischia ancora. È Antoni infatti a sfiorare la traversa vissina. L'assalto dei pesaresi sul finale non frutta alcun risultato. Nonostante la crisi societaria l'allievo è riuscito ad imporsi sul maestro confermando l'ottimo rendimento tra le mura amiche della Lucchese,imbattuta al Santa Elisa da Gennaio. È una mini crisi in casa Vis. Un punto in tre partite la fanno rimanere inchiodata al sesto posto, rendendo quasi impossibile la rincorsa al quarto( che consentirebbe l'accesso diretto al secondo turno dei playoff) ora distante cinque lunghezze.

Il tabellino

Lucchese 1 - Vis Pesaro 0

Selvini 7's.t

LUCCHESE: Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo, Visconti, Ballarini(41 s.t Fedato), Galli, Gemignani, Antoni, Selvini, Magnaghi(21's.t Badje s.t). A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzillo, Fedato, Welbeck, Cartano, Plutinik, Saporiti, Moschella, Gheza. All. Gorgone

VIS PESARO: Vukovic, Neri (Lari 34's.t), Tonucci(12's.t Peixoto), Coppola, Zoia, Schiavon( 10's.t Orellana), Pucciarelli(34' s.t Raychev), Paganini, Di Paola, Cannavò(12' s.t Tavernaro),Nicastro. A disp. Pozzi, Mariani, Rabbini, Ceccacci, Raychev, Orellana, Tavernaro, Peixoto, Di Renzo, Lari. All. Stellone.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia