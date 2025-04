Rimini verso i 56 punti: sfide decisive contro Pontedera e Pineto

Obiettivo 56. Tanti sono i punti con cui il Rimini potrebbe chiudere il campionato. Sei quelli che restano a disposizione negli ultimi due match della regular season, quelli che i biancorossi giocheranno contro Pontedera e Pineto. Primo step lunedì della prossima settimana, il giorno di Pasquetta, quando la truppa di mister Buscè sarà di scena in Toscana per l’ultima trasferta della stagione regolamentare. Con i playoff già in tasca da più di qualche giorno, grazie alla vittoria della Coppa Italia, i biancorossi ora puntano a concludere la regular season nel migliore dei modi. Ora al nono posto, capitan Colombi e compagni hanno ancora la possibilità di scalare qualche posizione. Più per la soddisfazione di averlo fatto che per altro. Ma anche per migliorare nettamente il risultato della passata stagione, obiettivo primario in campionato della presidente Stefania Di Salvo e dei suoi. Ed entrambe le missioni non sembrano impossibili. Entrambe le gare saranno due veri e propri scontri diretti in quella zona della classifica utile (almeno per gli altri) a tenersi stretta la post season. Contro il Pontedera c’è da scommettere che lunedì non sarà una passeggiata per il Rimini. I toscani, infatti, un posto tra le prime 11 (nel girone B proprio grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte dei biancorossi si è aggiunto un posto a disposizione) ancora se lo devono guadagnare appieno. Con i suoi 45 punti il Pontedera, appaiato con il Gubbio ma con gli scontri diretti favorevoli, è tallonato da Carpi e Perugia che sin qui hanno messo insieme un solo punticino in meno. Insomma, la lotta sarà accesa fino all’ultima giornata e c’è da scommettere che il Pontedera che lunedì aspetterà il Rimini lo farà con il coltello fra i denti. Ma la squadra di Buscè ora, con la testa decisamente libera e l’entusiasmo alle stelle, può permettersi di non fare calcoli e giocarsi la propria partita in assoluta tranquillità. Cosa non da poco. I biancorossi continuano ad allenarsi e al tecnico campano spetta anche il compito di dosare le energie pensando a quei playoff che per il Rimini scatteranno l’11 maggio, alla fase nazionale della competizione (esattamente due turni dopo le squadre che chiuderanno il campionato dalla quarta all’undicesima posizione).