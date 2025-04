Recanatese-Sora: Partita Decisiva per la Salvezza Diretta al Tubaldi

"Siamo ancora artefici del nostro destino ma consapevoli che ci attendono tre finali". Così Josè Cianni, dt della Recanatese, durante la rifinitura della squadra che oggi pomeriggio affronterà al "Tubaldi" il Sora. Dopo i risultati di domenica i ciociari hanno scavalcato in classifica i giallorossi che ora occupano l’ultima posizione utile per garantirsi la salvezza diretta e tanto basta a descrivere l’estrema importanza del match odierno. "Sembra un paradosso vista la classifica – prosegue il dirigente leopardiano – ma è stata una delle squadre che mi hanno maggiormente impressionato in questo girone. Il Sora è una compagine giovane, aggressiva, carica di entusiasmo che all’andata, oggettivamente, ci mise in difficoltà. Come noi credo che abbiano raccolto meno in campionato di quanto meritato". Facile prevedere quindi che i laziali la metteranno sul piano del ritmo e dell’agonismo. La chiave però è cercare di difendere l’eventuale vantaggio, qualora lo si raggiunga ovviamente: "È sicuramente una pecca che abbiamo. D’altronde se per una ventina di volte trovi il gol ma non riesci a portare a casa il risultato pieno, evidentemente, ci sono delle criticità. Assicuro comunque che il gruppo è determinato e concentrato su questo impegno che è davvero fondamentale". Troverete anche l’ex Stampete, scuola Frosinone e transitato nell’Orvietana che a Recanati in C ha avuto scarsa fortuna: "È stato pesantemente condizionato da un infortunio per cui lo abbiamo avuto a disposizione per pochissime gare. Non sarà un gran realizzatore, comunque è un attaccante temibile, se sarà schierato ovviamente". Purtroppo perdura l’assenza di Peppe Bellusci: "Per oggi non è recuperabile. Contiamo di riaverlo dopo la sosta pasquale per il derby di Civitanova. Il suo contributo è sempre notevole ma abbiamo gli elementi per rimpiazzarlo adeguatamente. Determinanti sono l’approccio e l’atteggiamento che, non ci sono alternative, dovranno essere quelli delle gare fondamentali". Nessun riferimento, inevitabilmente, a quote salvezze e calcoli vari: quelli, semmai, si faranno in serata. Reduce da tre sconfitte consecutive la Recanatese si è ricacciata nei guai, dopo magari aver azzardato altri pensieri e dovrà lottare con le unghie e con i denti per risollevarsi e trascorrere una Pasqua, sportivamente, serena. Rispetto a Chieti non dovrebbero esserci variazioni nell’undici titolare ma è obbligatoria un’intensità diversa.

Probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Cusumano, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri, Raparo, Mordini; D’Angelo; Spagna, Zini.