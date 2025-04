La Lucchese torna alla vittoria: batte la Vis Pesaro 1-0, gol di Selvini

Lucca, 13 aprile 2025 – La Lucchese torna alla vittoria e batte la Vis Pesaro, grazie al gol siglato nella ripresa da Selvini. Il primo tempo però non regala grandi emozioni con le due squadre che non riescono a giocare in sciolte e ne scaturisce un primo tempo grigio, come il tempo. La prima conclusione del match è della Vis Pesaro arriva al 7’ con Cannavò che al limite dell’area di rigore calcia in porta, con Melgrati, che è costretto ad alzare la palla sopra la traversa con la punta delle dita e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è Paganini, che dà l’illusione del gol, ma il colpo di testa del numero diciassette termina sull’esterno della rete. La Lucchese prova a rispondere con Magnaghi, ma il suo tiro finisce tra le mani di Vukovic. La partita si gioca su ritmi molto bassi, al 27’ percussione di Gucher, che mette al centro un rasoterra invitante, dove però non c’è nessun compagno di squadra e la palla finisce fuori. Ci prova anche Gemignani al 31’ con una conclusione da fuori area che Vukovic para a terra. Sul finale di gara al 33’ anche Selvini, cerca di mettere la firma sul match, dopo che Galli aveva rubato palla, ma il suo sinistro viene deviato. La Vis torna di nuovo in avanti al 43’ con Paganini, ma la sua conclusione finisce fuori a fil palo con Melgrati, che comunque era sulla traiettoria.

Nella ripresa la Lucchese entra in campo con un altro piglio e al 5’ Visconti, serve Ballarini, che di testa sin infila tra due difensori biancorossi e di testa, manda la palla di pochissimo a lato. Il vantaggio arriva al 7’ con Selvini, che fa tutto da solo, si accentra palla al piede e piazza la palla nel sette della porta difesa da Vukovic. La Vis Pesaro prova a risponde al 13’ con Cannavò che dal limite dell’area di rigore, impegna Melgrati alla respinga con i pugni. Al 20’ Selvini si divora l’occasione per segnare il raddoppio. Indecisione della difesa biancorossa marchigiana, ne approfitta Ballarini, che serve Selvini, che davanti al portiere calcia alle stelle. Poco dopo è Selvini a servire Ballarini, che si è smarcato, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Il numero dieci rossonero, al 25’, serve Ballarini, che non inquadra la porta. Di nuovo Selvini al 33’ parte palla al piede si presenta davanti a Vukovic, che con i piedi respinge il suo tiro, peccato perché poteva servire Badje che anche lui si era smarcato. Ancora rossoneri vicini al raddoppio con Antoni al 40’ che servito da Visconti, da buona posizione calcia di sinistro calcia di pochissimo alto sopra la traversa. Rigore negato alla Lucchese 42’ con Coppola che atterra Selvini in area di rigore, ma il direttore di gara cenno di proseguire, tra le veementi proteste rossonere. Dopo quattro minuti di recupero, arriva il fischio finale e lunedì prossimo giorno di Pasquetta si torna in campo nel derby contro l’Arezzo.

Tabellino

Lucchese Vis Pesaro 1 – 0

LUCCHESE (3-5-2): Melgrati, Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Ballarini (41’ st Fedato), Visconti, Galli, Antoni; Magnaghi (21’ st Badje), Selvini. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzillo, Welbeck, Cartano, Plutnik, Saporiti, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Tonucci, Neri (35’ st Lari); Zoia (18’ Tavernaro), Pucciarelli (35’ st Raychev), Paganini, Schiavon (10’ st Orellana); Di Paola; Nicastro, Cannavò (18’ st Peixotto). (A disp.: Pozzi, Mariani, Rabbini, Ceccassi, Di Renzo). All.: Stellone.

Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia.

Rete: 7’ st Selvini.

Note: angoli 3-2; ammoniti Rizzo, Gucher, Galli, Di Paola e Tavernaro; recupero 0’ pt e 4’ st; spettatori 1.492; giornata uggiosa e terreno in buone condizioni.