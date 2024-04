Arbitri. Scambio di fischietti tra Malta e San Marino

Nuova esperienza in materia di scambio arbitrale per i fischietti del Titano. Lo scorso weekend una quaterna dell’Asa è volata a Malta per la direzione di due incontri della Bov Challenge Cup (la seconda divisione maltese). La prima partita si è svolta sabato al Victor Tedesco Stadium tra Luqa e Swieqi con la direzione di Nicola Villa, assistito da Gianmarco Ercolani e Alfonso Gallo. Il quarto ufficiale era Michele Beltrano. Il giorno successivo, domenica, è stato Beltrano l’arbitro della partita tra Melita e Zurrieq giocata al Centenary Stadium. Beltrano è stato assistito dalle bandierine di Ercolani e Gallo, con Nicola Villa nell’occasione quarto ufficiale. Lo scambio arbitrale tra il Titano e l’isola del Mediterraneo si concluderà questo fine settimana quando una quaterna maltese sarà di scena a San Marino nel 29esimo turno di campionato.