Arbitri. Victor San Marino, con il Fanfulla fischia Selvatici

Un fischietto di Rovigo per il Victor San Marino che domani inizierà il suo 2024 in casa del Fanfulla. A dirigere il match in Lombardia è stato designato Luca selvatici, arbitro della sezione di Rovigo. Insieme a lui domani, per la prima del girone di ritorno, ci saranno gli assistenti Giuseppe Corona di Marsala e Andrea Calanni della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Tutte le designazioni delle gare del girone D che andranno in scena domani: Borgo San Donnino-Aglianese (Romeo di Genova), Certaldo-Sammaurese (Palma di Napoli), Fanfulla-Victor San Marino (Selvatici di Rovigo), Forlì-Progresso (Laraspata di Bari), Imolese-Mezzolara (Santinelli di Bergamo), Prato-Carpi (Molinaro di Lamezia Terme), San Giuliano City-Lentigione (Virgilio di Agrigento), Sant’Angelo-Corticella (Lepera di Rossano), Pistoiese-Ravenna (Di Mario di Ciampino)