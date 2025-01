Arezzo a trazione anteriore. Ecco Ravasio, piace Russo

di Matteo MarzottiAREZZOSe non ha ridisegnato il proprio reparto offensivo poco ci manca. Di certo il Cavallino adesso ha più scelte in chiave "prima punta". L’Arezzo dopo aver ceduto Gucci e tesserato Capello - in grado di agire come attaccante esterno, seconda punta e centravanti - mette a segno un altro colpo. Dal Cittadella arriva un terminale offensivo che ben si sposa (teoricamente) con il tridente. Ecco infatti Mario Ravasio, classe 1998, prelevato a titolo definitivo dal Cittadella. Per lui un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Originario di Bergamo, è calcisticamente cresciuto tra le fila dell’Albinoleffe dove è rimasto per sette campionati, sempre in serie C (119 presenze e 14 gol). Da qui il passaggio alla Lucchese (29 presenze e 3 gol) e poi il prestito al Sorrento. Con i campani nella passata stagione ha messo insieme qualcosa 12 gol in 38 partite. Un campionato da protagonista che ha stuzzicato l’interesse del Cittadella dove ha collezionato in serie B 21 presenze e un gol, agli ordini anche dell’ex amaranto Alessandro Dal Canto, attuale tecnico dei veneti. Un attaccante che può agire da prima punta, ma che in carriera è stato anche utilizzato a supporto di un centravanti come dimostra anche il buon feeling a livello di assist.

Ma il mercato non è da considerarsi chiuso visto che il gong suonerà il prossimo 3 febbraio. A quanto l’Arezzo con la partenza di Gaddini (ceduto in prestito con diritto di riscatto al Pontedera) ha tutta l’intenzione di allargare la rosa degli esterni offensivi. Ecco allora che mentre Troise preparerà la trasferta di Gubbio, il direttore sportivo Nello Cutolo proverà a intavolare la trattativa con l’Avellino per Russo. Il numero dieci dei campani pare ad oggi in cima alla lista dei desideri del Cavallino. Su di lui c’era l’interesse di altri club di serie C. Di certo l’affare potrebbe sbloccarsi con molta probabilità dopo domenica. Di certo Russo piace, l’interesse è confermato, ma non è l’unico profilo seguito per completare il puzzle da consegnare al tecnico amaranto.

Nel frattempo ha salutato il gruppo Samuele Zona. Il terzino classe 2002, che l’Arezzo prelevò dal Rieti nel gennaio del 2022, era fuori rosa ormai dalla scorsa estate. Rientrato dal prestito al Messina, Zona non era rientrato fin da subito nei piani del club amaranto. Il difensore ha continuato ad allenarsi a parte senza però ricevere convocazioni. Nelle ultime ore si era parlato di un interesse dell’Atletico Lodigiani, altra squadra vicina alla famiglia Manzo in serie D, ma alla fine il terzino si è accasato con la formula del prestito al Gavorrano, voluto dall’ex dg Giovannini. Per Zona è comunque un addio avendo il contratto in scadenza il prossimo giugno.