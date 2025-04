Pianese conquista i play off: traguardo storico dopo la salvezza anticipata

Una stagione stellare, quella disputata dalla Pianese. Coronato il sogno salvezza a sei giornate dalla fine, le zebrette hanno festeggiato, con davanti ancora 180 minuti da giocare, la conquista dei play off. Un traguardo storico, ottenuto grazie a un perfetto lavoro di squadra, a partire dalla società, in primis il presidente Sani che ha investito nel progetto, fino ad arrivare all’ultimo dei collaboratori.

La rosa, allestita dall’ottimo Francesco Cangi (bravo anche a trasformarla in corsa), allenata da Prosperi prima e Formisano poi, era partita per conquistare il traguardo minimo, ma giornata dopo giornata, con ambizione e umiltà, ha dimostrato di poter ambire a qualcosa di più grande. E contro il Pineto, in una partita dominata e vinta 4-0, quel "qualcosa di inizialmente inimmaginabile", così il mister, si è trasformato in una splendida realtà. E siccome l’appetito vien mangiando, adesso la Pianese ha già alzato l’asticella: la ciliegina sulla torta sarebbe disputare i play off tra le mura amiche del Comunale.

"Questo risultato è frutto del lavoro collettivo svolto in settimana – ha affermato Federico Marchesi, autore del 3-0 al Pineto –. Sono felicissimo del gol e di aver contribuito alla vittoria. Arrivare ai play off era il nostro secondo obiettivo dopo aver ottenuto con anticipo la salvezza, e ci siamo riusciti con cattiveria e atteggiamento. Questo non vuol dire che dobbiamo accontentarci".

"Abbiamo ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati – ha aggiunto Lorenzo Masetti (nella foto), protagonista di un’altra prova gagliarda che ha permesso alla Pianese di chiudere, per la seconda volta di fila, senza subire reti –. Giocare gli spareggi in casa davanti ai nostri tifosi sarebbe fantastico, senza contare che significherebbe avere due risultati su tre a disposizione. Davanti avremo altre due partite sulla carta difficili (contro Ternana e Arezzo ndr) ma ci proveremo fino alla fine".

La vittoria senza appello sul Pineto ha portato ulteriore entusiasmo nell’ambiente. "In questo momento le sensazioni sono estremamente positive – ha chiuso Masetti –. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che dovevamo stare attenti ai dettagli, siamo stati bravi. Non possiamo che essere contenti per i tre punti valsi i play off".