Sporting Cavriago trionfa in Terza categoria con tre giornate d'anticipo

Inarrestabile Sporting Cavriago che alza le braccia al cielo con 3 giornate d’anticipo. La truppa di mister Francesco Montecchi ha suggellato il dominio del campionato di Terza categoria, centrando l’immediato ritorno al piano superiore grazie ad un girone di ritorno senza sconfitte.

Ieri è maturato un 2-2 in rimonta e persino un kappao al "Dallari" di Cadelbosco avrebbe assicurato il trionfo visto lo stop dei cugini del Cavriago. Nota stonatissima il comportamento di dirigenti e giocatori del Cadelbosco che hanno proibito allo Sporting Cavriago di festeggiare come volevano sul campo e all’interno degli spogliatoi; divieto ribadito anche da alcuni tifosi cadelboschesi che hanno aggiunto (sostengono i cavriaghesi) minacce all’indirizzo dei leader costretti così a rimandare la festa nel tardo pomeriggio nel centro di Cavriago.

Intimoriti da questo clima surreale, il club cavriaghese ha chiamato i carabinieri che hanno raccolto una serie di testimonianze nel piazzale dell’impianto sportivo. Sul campo, il Cadelbosco vola sul doppio vantaggio grazie all’euro-gol al sette di Andrea Galeotti e all’azione personale di Loforese, ma prima del riposo Sonko accorcia raccogliendo una respinta su palo centrato da Redeghieri. Nella ripresa lo specialista Bonilauri si fa respingere in corner un penalty, ma dalla bandierina spunta l’inzuccata al sette di Asuenimhen per il definitivo pari.

Gara molto bloccata fra Cavriago e Vetto, ma alla fine prevalgono gli ospiti che indovinano la stoccata vincente all’ora di gioco quando Alinovi apre il corridoio giusto per il puntero Toni, abile ad infilare il portiere in uscita con un calibrato rasoterra. Settimana pasquale senza riposo per i boys di mister Domenichini impegnati giovedì sera nella semifinale del Memorial Presidenti contro gli Amici di Davide.

Poker esterno per il Rivalta che mantiene il passo del Vetto e si giocherà le proprie chances per l’argento. Il team di mister Palmisano espugnano Collagna trascinati dal tris del bomber Mbaye (diagonale, incornata e bordata dal limite) cui aveva risposto Guidetti per il provvisorio 1-1 poco prima del riposo. Per gli ospiti completa la quaterna Gherardini su tap-in.

Blitz anche per la Plaza Montecchio che regola (3-1) il fanalino di coda Ramiseto, capace di accorciare le distanze col penalty di Demise sull’1-2. Per gli ospiti sblocca Busanelli, raddoppio di Borriello ad inizio ripresa e quindi sigillo del baby Mattias Lusetti (2008), terzogenito della dinastia dei Lusetti che fa parte della squadra e al battesimo del gol in questa annata.

Non si fanno male Gatta e Amici di Davide che chiudono a reti bianche ed entrambi vengono scavalcati dal Fogliano che per la prima volta entra in zona play-off. Sul sintetico di Castelnovo Monti, perentorio poker sul Felina steso da Valentini, Rinaldi e dalla doppietta dell’ex scandianese Tabacco. Un tempo a testa nel derby cittadino fra frazioni Rivalta-Coviolo con doppio scatto dei locali firmato da Borghi e Bimbi, poi annullato da Muto e Mballo.