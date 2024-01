Arezzo alla stretta finale per il bomber Forte. E presto può arrivare anche Corsinelli

di Andrea Lorentini

L’ insiste per Riccardo Forte. Il Sestri Levante, al momento, fa muro. I liguri, infatti, non vorrebbero privarsi nella lotta salvezza di uno dei giocatori più importanti e del miglior realizzatore in questa prima parte di stagione (8 reti all’attivo). Da parte sua, però, l’attaccante, classe ‘99, non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Una posizione netta e di forza che potrebbe indurre il Sestri Levanti a cederlo per non perderlo a zero. In casa amaranto si continua a lavorare sotto traccia per sbloccare la situazione e portare, in tempi rapidi, il 24enne scuola Milan alle dipendenze di Indiani. Duttile, può agire sia da seconda punta che esterno, offre più di un’alternativa nel reparto offensivo.

A favore del cavallino potrebbero giocare anche i buoni rapporti tra l’entourage del calciatore e Giovannini. Nell’operazione non è escluso che possa essere inserito il terzino Poggesi al quale dovrà essere trovata una sistemazione in questa sessione invernale di mercato al pari dell’altro esterno basso, 2002, Zona. Dalla loro doppia cessione dovrebbe sbloccarsi l’affare che porterebbe ad il terzino del Gubbio Corsinelli.

Contestualmente, il duo Giovannini-Cutolo continua a monitorare anche la pista che porta al centravanti del Lecco Pinzauti anche se sul 29enne attaccante toscano la concorrenza è molto serrata. Nelle ultime ore si è registrato anche l’inserimento della Lucchese. Il giocatore vuole definire la destinazione entro questa settimana e quindi le prossime 48 ore saranno decisive per capire dove andrà. L’, come detto, resta in corsa. Stamani direttore generale e direttore sportivo faranno il punto sul mercato in conferenza stampa e qualche novità è attesa dai due dirigenti. Anche per quanto riguarda Pattarello. L’ ha proposto il prolungamento del contratto, dall’altra parte ci sono le sirene della B. La Reggiana non molla, ma senza un’offerta adeguata il numero 10 non si muove. Le parti, compreso l’agente dell’esterno veneto, si dovranno vedere.

Intanto, Matteo Mayer, procuratore di Kozak ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle opzioni per il futuro dell’attaccante ceco, in uscita dal cavallino. "Confermo che per Libor abbiamo ricevuto offerta dalla Lega Pro che io e il mio assistito stiamo valutando. Confermo pure l’interessamento del Grosseto e che stiamo ragionando sopra tale opportunità". Nelle ultime ore, si registra per Kozak l’interesse di un altro club di serie D, il Trapani. Infine, per il portiere Borra ha fatto un sondaggio l’Ascoli.