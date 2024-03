Arezzo-Ancona 3-0, perle di Gaddini e Guccione

Arezzo, 3 marzo 2024 – La missione salvezza anticipata parte nel migliore dei modi: vittoria netta impreziosita dalle perle di Gaddini e Guccione, altra porta inviolata e distacco sulla zona playout che, in attesa delle partite odierne, sale a nove punti. E dire che Indiani doveva fare i conti con l’emergenza in difesa, visto l’infortunio alla mano patito da Polvani, che potrebbe essere costretto all’operazione. Il tecnico schiera al centro Lazzarini e a sinistra ridà una maglia a Coccia, titolare dalla trasferta di Fermo. Davanti, trazione anteriore con Guccione, Gucci, Pattarello e Gaddini.

La sfida inizia con l’Arezzo che prova a condurre il gioco ma con qualche errore di troppo in palleggio. Anche Trombini è stranamente incerto in un paio di circostanze ma gli ospiti non ne approfittano. La prima occasione vera e propria arriva con un’iniziativa personale di Pattarello che si accentra da destra e conclude con un sinistro a giro la cui parabola si spegne di un soffio a lato al 24’. È il prologo del vantaggio che arriva due minuti dopo grazie a una ripartenza magistrale orchestrata da due ragazzi terribili: Damiani scippa palla a un avversario nella propria metà campo, avanza a grandi falcate e con un cambio di gioco magistrale serve Gaddini a sinistra che punta il suo marcatore e fa partire un destro da applausi che si infila al sette. Il tappo è saltato e al 31’ il Cavallino trova anche il raddoppio con Guccione, che riceve centralmente da Donati, lascia di sasso un difensore ospite e fulmina Perucchini con un sinistro letale che fa esplodere lo stadio. Neanche il tempo di esultare che il portiere anconetano deve deviare in corner la deviazione ravvicinata di un difensore su cross in area di Coccia. L’Ancona ora è al tappeto e l’Arezzo amministra il doppio vantaggio fino all’intervallo.

La ripresa comincia con gli stessi effettivi e con gli amaranto che cercano di abbassare il ritmo e gestire anche il cronometro. Dopo dieci l’Ancona passa al 4-4-2 ma il più pericoloso resta l’Arezzo che al 61’ sfiora il tris con una punizione di Guccione che da solo l’illusione del gol. Damiani e Mawuli giganteggiano in mezzo e il Cavallino riparte sempre con efficacia come al 64’, quando Pattarello sgassa e arriva al tiro, deviato in corner. A venti dal termine è tempo di cambi anche per Indiani: Montini per Coccia, Renzi per Gaddini e Catanese per Guccione, poi Settembrini rileva Mawuli. Nel finale è ordinaria amministrazione, ma c’è il tempo anche per il sigillo del 3-0 con la prima rete tra i pro di Sebastiani, appena entrato. La salvezza è sempre più vicina e nel mirino c’è un posto ai playoff.

Tabellino

AREZZO-ANCONA 3-0

AREZZO (4-2-3-1): Trombini, Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia (66’ Montini), Mawuli (83’ Settembrini), Damiani, Pattarello, Guccione (66’ Catanese), Gaddini (66’ Renzi), Gucci (87’ Sebastiani). A disp: Borra, Ermini, Bianchi, Castiglia, Foglia.

Allenatore: Indiani

ANCONA (3-5-2): Perucchini, Pasini, Cella, Mondonico, Clemente (64’ Vogiatzis), Prezioso (83’ Moretti), Gatto, Basso (56’ Cioffi), Agyemang (56’ Martina), Spagnoli, Giampaolo (56’ Energe). A disp: Vitali, Braghetti, Marenco, D’Eramo, Radicchio, Barnabà.

Allenatore: Colavitto

ARBITRO: Gandini di Alessandria (Vitale – Cardinali) Quarto ufficiale: Aloise

RETI: 26’ Gaddini, 31’ Guccione, 93’ Sebastiani

NOTE: Spettatori 3077; ammoniti: Cella, Cioffi, Damiani, Mondonico;, recuperi: 2’+ 5’; angoli: 4 a 3