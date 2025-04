Arezzo: Bucchi prepara la formazione per la sfida contro la Lucchese

Cristian Bucchi ha ancora due allenamenti, quello odierno e la rifinitura di domani, per sciogliere i dubbi sulla formazione da opporre lunedì alla Lucchese. Rispetto all’Arezzo sceso in campo a Chiavari torneranno nell’undici titolare Chiosa, Guccione e Pattarello. I primi due rimasti fuori in Liguria per turnover, il terzo per squalifica. Contro i rossoneri dovrebbero scendere in campo gli uomini sui quali l’allenatore amaranto ha puntato con continuità nelle ultime settimane. In difesa si rivedranno anche Renzi a destra e Righetti a sinistra, mentre in mediana possibile occasione dal primo minuto per Chierico con Dezi, Settembrini, Mawuli e Damiani che si contendono l’ultima maglia per completare la mediana. Davanti torna il tridente titolare con Pattarello e Tavernelli ai lati di Ravasio. Restano da valutare le condizioni di Capello alle prese con una distorsione alla caviglia. L’ex Carrarese verrà monitorato fino all’ultimo prima di prendere una decisione su una sua convocazione. Per quanto riguarda i cartellini sono in diffidati Chiosa, Lazzarini, Righetti e Renzi. Ovviamente un giallo all’ultima giornata farebbe scattare per loro la squalifica nel primo turno dei playoff.