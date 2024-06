Arezzo, idea Megelaitis per il centrocampo. Nel mirino di Cutolo anche Lamesta e Morra

di Andrea Lorentini

Completare lo staff di Troise, rinegoziare i prestiti degli esterni difensivi determinanti nella scorsa stagione come Coccia e Donati, integrare la rosa con un attaccante di spessore e almeno un paio di centrocampisti strutturati sopratutto se Mawuli diventasse complicato da trattenere e Foglia decidesse di appendere le scarpette al chiodo. La road map di Nello Cutolo, per le prossime settimane, è tracciata. L’obiettivo è consegnare al nuovo allenatore un organico quanto più completo per l’inizio del ritiro estivo. Le manovre sono appena iniziato e tante caselle si completeranno più avanti. Andando per step, entro il fine settimana verrà definito lo staff di Troise per il quale mancava, di fatto, il preparatore dei portieri dopo gli annunci del vice Di Cecco e dei preparatori atletici Basile e Pecorari.

Quasi sicuramente ad allenatore Trombini e Borra toccherà a Francesco Franzese. Un ritorno il suo dopo l’esperienza ad dal 2018 al 2020 con Dal Canto e Di Donato.

Tornando alla campagna acquisti-cessioni, in entrata si lavorerà a puntellare la rosa e meno che nessuno dei terzini rientrati alle società di appartenenza dovesse restare. In quel caso, in quei ruoli servirà intervenire in maniera importante considerando che tra quelli, attualmente, sotto contratto il solo Montini dà garanzie. Zona e Poggesi, ad esempio, sono destinati a accasarsi altrove. La batteria di centrali difensivi potrebbe essere rinforzata con un elemento di esperienza con che Masetti stara fuori a lungo e che uno tra Risaliti e Polvani potrebbe anche salutare. A centrocampo, dove Settembrini e Catanese cercano un rilancio, e Damiani è presente e futuro, il lituano Megelaitis è nome spendibile. Il regista, 34 presenze e 3 assist nell’ultimo campionato con il Rimini, è un pupillo di Troise. Ha un altro anno di contratto con i romagnoli, ma è una pista percorribile. Rimanendo in orbita di quei giocatori esplosi con Troise in Romagna, molto più complicato, almeno sulla carta, arrivare ad uno tra Lamesta e Morra.

Trequartista talentuoso il primo, vice capocannoniere del girone B con 19 reti, il secondo. Entrambi legati da contratti e clausole onerose. Per il reparto offensivo potrebbe tornare di moda il nome di Forte del Sestri Levante, già obiettivo di mercato dell’ a gennaio. Tredici reti quest’anno e svincolatosi dai liguri. Vecchio pallino anche Ogunseye che quest’anno ha trovato poco spazio a Cesena.