Arezzo, il risiko per arrivare a Ongaro. Gucci e Zamparo due pedine chiave

di Andrea LorentiniAREZZOL’Arezzo stringe per Easton Ongaro, ma strizza l’occhio anche ad altri profili per il restyling in attacco che sta cercando di portare avanti Nello Cutolo per risolvere il mal di gol che attanaglia la squadra da inizio stagione. I contatti con il Novara per il centravanti canadese sono intensi e il probabile approdo in Piemonte di Zamparo dal Vicenza potrebbe portare ad un accelerazione della trattativa già nelle prossime ore. Sull’attaccante nato ad Edmonton, classe ‘98 c’è anche l’interesse della Spal che ha chiesto informazioni. La sensazione è che gli amaranto siano più avanti rispetto agli estensi. Il Novara, come detto, però non può permettersi di cederlo senza avere in mano una valida alternativa.

Dovesse chiudersi l’affare, a fargli posto sarebbe Niccolò Gucci che ha diverse squadre disposte ad allungargli il contratto di almeno un altro anno rispetto a quello attuale che scade a giugno. Tra queste anche Lucchese e Vis Pesaro, suo vecchio club, senza contare alcune offerte da società di serie D che puntano al salto di categoria come Livorno dove Indiani accoglierebbe a braccia aperte il suo vecchio bomber. Nel balzer delle punte, da monitorare la situazione che riguarda Mattia Gaddini. L’esterno, classe 2002, ha visto ridursi sempre più gli spazi nell’ultimo periodo e ha espresso il desiderio di andare a giocare con maggiore continuità. Su di lui ci sarebbe il Campobasso di Braglia. Una sua uscita prelude ad un secondo ingresso nella batteria offensiva e quindi i colpi in entrata, in attacco, dell’Arezzo potrebbero essere almeno due alla fine del mercato. Di sicuro con caratteristiche diverse e complementari rispetto a chi c’è adesso in organico. Troise sta, infatti, giocando sempre più spesso senza un centravanti di ruolo e quindi serve mettere dentro profili diversi.

Oltre a migliorare e completare il reparto offensivo, in uscita ci sono da sistemare quei giocatori che sono, ormai, fuori dal progetto tecnico a cominciare da Dario Del Fabro. Il difensore, prelevato dalla serie A svizzera a luglio, è già finito fuori lista con l’arrivo di Gilli. Nemmeno convocato contro la Vis Pesaro in attesa di trovare la soluzione migliore con il suo procuratore. Prestito o cessione le due opzioni più percorribile anche perchè una risoluzione di contratto sarebbe onerosa per il club amaranto considerato l’ingaggio (alto) che percepisce quasi 30enne centrale sardo. Ieri intanto Masetti è passato alla Pianese con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Tra coloro che cambieranno casacca ci sono anche il terzino Samuele Zona, che non rientra ormai da tempo nei piani dell’Arezzo, e il centrocampista Simone Fiore per il quale si studio un trasferimento in prestito. Per il momento, però, la sua uscita è in stand by per l’emergenza in mediana, dopo lo stop di Renzi e in attesa dei rientri a fine mese di Damiani e Chierico.