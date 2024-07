Arezzo, il ritorno di Coccia e l’assalto a Parigi. Cutolo stringe i tempi in vista del raduno

di Luca Amorosi

Solo pochi giorni e si potrà parlare a tutti gli effetti di una nuova stagione. L’appuntamento per il raduno stabilito per domenica 7 luglio, infatti, brucia i tempi: lo scorso 7 maggio l’ di Indiani usciva al primo turno dei playoff per mano della Juventus Next Gen. Due mesi esatti dopo, riparte con il nuovo allenatore Emanuele Troise e, per il momento, con un nutrito gruppo di giocatori confermati dalla scorsa stagione. Un ritrovo anticipato per conoscersi a vicenda e un modo per provare a farsi trovare più avanti e più pronti quando inizierà la stagione, ufficialmente il prossimo 11 agosto con il primo turno della coppa Italia di serie C. Per partire avvantaggiati, però, anche il direttore sportivo amaranto Aniello Cutolo vuole integrare quanto prima l’organico a disposizione del tecnico. Per l’attacco occorrerà più pazienza, mentre uno dei potenziali obiettivi – Alberto Spagnoli ex Ancona – si è accasato al Padova. Resta in piedi la pista che porta al classe 1996 Giacomo Parigi. Reduce da due stagioni ad Arzignano con 16 reti segnate equamente distribuite nel biennio, è aretino e ad si è sposato giusto qualche giorno fa. Tornare a casa è quindi soluzione gradita all’attaccante, ma resta da capire se il profilo può essere funzionale al tecnico amaranto.

La scelta della punta da aggiungere a Gucci è di quelle da non sbagliare, per cui è lecito prendersi il tempo necessario, anche se questo può significare vedersi sfuggire qualche giocatore. Per gli altri ruoli, di contro, c’è la volontà e forse anche la possibilità di stringere i tempi. Soprattutto, l’ex numero dieci amaranto intende accelerare per un reparto attualmente scoperto, quello dei terzini. In rosa ci sono solo il 2001 Montini, confermato con tanto di rinnovo di contratto lo scorso aprile, e il 2002 Zona, rientrato dal prestito al Messina, che però è in partenza. In più, ci sono giocatori duttili come Lazzarini e Maloku, che inizierà il ritiro in squadra, che possono anche ricoprire quel ruolo. In uscita Polvani che potrebbe risolvere il proprio contratto mentre sono stati liberati Pericolini e Viti.

Cutolo non ha mai nascosto di voler fare un tentativo per riportare in amaranto Coccia e Renzi. A tal proposito ieri Cutolo ha incontrato l’agente del terzino di proprietà del Modena. Da parte del calciatore c’è la disponibilità a tornare ad , in un ambiente che conosce bene. Il Modena dal canto uso non pone veti alla partenza (da capire se in prestito, con obbligo o diritto di riscatto, o se a titolo definitivo). Ad ogni modo la trattativa è ben avviata e nelle prossime ore potrebbe arrivare la classica fumata bianca per l’annuncio di un’altra stagione per Coccia all’ombra di San Cornelio.