Arezzo, non fermarti sul più bello. Indiani sfida la Spal con Gucci-gol: "Vogliamo una vittoria da playoff»

di Luca Amorosi

È un’altra sfida importante quella che attende l’ questa sera a Ferrara contro la Spal. Dalle 20,45, infatti, gli amaranto affrontano la squadra che a oggi occupa il quintultimo posto in classifica, il primo che costringe ai playout. Essenziale uscire indenni, insomma, da uno stadio fascinoso, che fino a pochi anni ospitava partite di serie A, per tenere la debita distanza dalla zona calda.

La vittoria di domenica contro la Recanatese in tal senso è stata corroborante: prestazione convincente, ritorno al gol di Gucci e tre punti d’oro nella prima di un trittico di gare che potrebbe avvicinare sensibilmente la permanenza in C. Dopo gli estensi, infatti, l’ affronterà al Comunale l’Ancona, sestultima con 30 punti. Ma andiamo con ordine: i biancoazzurri hanno richiamato in panchina Di Carlo, che dal suo ritorno ha raccolto sette punti sui nove a disposizione. È una squadra in salute, quindi, di cui il tecnico Indiani non si fida neanche un po’: "Incrociamo la Spal forse nel suo momento migliore. È un ambiente importante con giocatori forti: ci stupiamo che siano in zona playout, vista la rosa".

L’ però giocherà per vincere come sempre: "Puntiamo a fare di nuovo due vittorie consecutive. La cosa che più conta sarà però la prestazione, perché poi i risultati arrivano, come successo domenica".

Indiani ha recuperato anche Ekuban e Renzi, che siederanno in panchina. Difficile, per il resto, indovinare l’undici titolare, tolti alcuni elementi inamovibili come Trombini, Pattarello e Gucci. "Ci saranno variazioni secondo logica", afferma Indiani.

Ecco allora che in difesa potrebbero rientrare Chiosa al centro insieme a Polvani, Donati a destra dopo il riposo concessogli domenica, e Coccia a sinistra, che potrebbe a sua volta far riposare Montini e tornare dall’inizio tre mesi dopo Fermo, dove s’infortunò sul finire di gara. A centrocampo ballottaggi aperti, con Mawuli e Damiani favoriti su Bianchi, Foglia, Castiglia e Catanese, che potrebbe cedere il posto a Guccione anche qualche metro più avanti, nella linea dei tre dietro a Gucci da completare con Pattarello e uno tra Settembrini e Gaddini. Dall’altra parte, gli estensi hanno qualità ed esperienza Ghiringhelli e Valentini in difesa, Carraro, Buchel in mezzo e Antenucci, in palla nell’ultimo periodo, in attacco. "Ci manca qualche gol dai centrocampisti", ha chiosato Indiani. Chissà che non arrivino proprio stasera.