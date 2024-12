Mesola rallenta, ma resta ancora al comando. Tra le inseguitrici guadagna la Comacchiese

Il Mesola acciuffa il pareggio negli ultimi minuti con Davo a Monte San Pietro, un risultato che consente ai castellani di conservare il primato in classifica, sia pure in coabitazione con la Valsanterno, che ha pareggiato a Gaggio Montano. Ha tenuto a freno le velleità del Valsetta Lagaro la X Martiri, che anzi si mangia le mani per non aver gestito meglio la superiorità numerica per oltre un tempo. Chi ha approfittato del rallentamento di tutte le big è la Comacchiese, che ha vinto il derby d’alta quota con la Centese. Ora i lagunari sono staccati di soli 3 punti dalle due battistrada, come del resto il Bentivoglio, che ha pareggiato con la Portuense, giocata alla sera sul sintetico. Una partita dominata nel primo tempo dai bolognesi, che al 35’ passano in vantaggio. Nel secondo tempo prova a reagire la Portuense, ma davanti si trova una squadra ben organizzata che gestisce bene la partita. Però al 30’ minuto del secondo tempo, dopo aver rubato palla sulla propria trequarti, arriva la svolta con un contropiede ben organizzato dalla Portuense, che conquista un rigore, poi trasformato da Braghiroli, che era andato a segno dal dischetto anche con la Comacchiese.

E mercoledì sera al "Bellini" derby da non perdere con il Consandolo. Torniamo al Mesola, che valuta positivamente il pareggio raccolto sull’Appennino bolognese. "Per come si era messa la partita, è un punto guadagnato – è la disamina del direttore sportivo biancazzurro Edoardo Biondi – Nonostante il rendimento rallentato siamo ancora in testa alla classifica. Ricordo che a Monte San Pietro eravamo molto rimaneggiati, senza Neffati, Guariento, Marcolini e Biolcati. E purtroppo mercoledì sera nel derby casalingo con il Masi Voghiera non rientra nessuno. Decisamente non stiamo attraversando il nostro momento migliore, andiamo piano, come del resto le altre di testa, tranne la Comacchiese".

Il Mesola se la vedrà con una delle squadre più in forma del girone, il Masi, bravo a resistere alle difficoltà nella prima metà del girone di andata e a reagire una volta assestato il nuovo gruppo da mister Lega. Una squadra giovane ma con talento, gamba e voglia di mettersi in luce. Domenica è andata a punto nella partita casalinga con l’Atletico Castenaso, dove si è fatto valere il nuovo acquisto Ginesi, arrivato dal Casumaro. E a proposito dei rossoblù, vittoria di carattere contro il Petroniano, sebbene i bolognesi ci abbiano messo del loro sbagliando un calcio di rigore. Non ha fallito l’occasione il Consandolo, che ha vinto di misura con il fanalino di coda Junior Corticella, che si era presentato con ben sei nuovi acquisti.

Franco Vanini