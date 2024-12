Seconda Categoria. Il Mezzano ne fa sei ma la Pol risponde . Pari del Brisighella

In attesa dei recuperi di domani sera – tre per girone – è arrivato alla conclusione il girone d’andata di Seconda Categoria. Nel girone M resta in testano, pur senza giocare, gli imolesi della Stella Azzurra Zolino che devono recuperare due partite, inseguiti a 2 punti dalla Vis Faventia (con una gara in meno), nel weekend fermata sul pari casalingo (1-1) dal Brisighella, terzo. Nel girone N prosegue la marcia di Mezzano e Pol. 2000 anche se Fiumanese e Stella Rossa, vincendo i recuperi, potrebbero sopravanzarle.

Seconda Categoria (recupero 6ª giornata).

Girone M: C. Erika-Bagnara 5-1, S. Potito-B. Tuliero 1-2, Santagata-Riolese 4-1, S. Imolese-Psp Imola 1-1, Sp. Valsanterno-Jcr Juvenilia 1-1, St. Azzurra Zolino-San Rocco rinviata (21 dicembre), Vis Faventia-Brisighella 1-1. (in gol Karasse Kane della Vis Faventia, nella foto).

Classifica: St. Azzurra Zolino 26; Vis Faventia 24; Brisighella 23; San Rocco 21; C. Erika 20; Psp 18; Sp. Valsanterno 16; Riolese, B. Tuliero 15; Juvenilia, Santagata Sport 14; S. Imolese 13; Bagnara 11; S. Potito 10.

Girone N: Pol. 2000-P. Fuori 2-0, Dep. Roncadello-Gs Romagna 2-1, Fiumanese-F. Zarattini 1-0, P. Marina-Vita 0-2, Real-Mezzano 2-6, St. Rossa-Low Street 1-0, Valmontone-P. L. Reda 1-2.

Classifica: Mezzano 30; Pol. 2000 29; Fiumanese 28; St. Rossa 27; Vita 22; Low Street 19; Dep. Roncadello, Gs Romagna, F. Zarattini 14; P. Marina, P. Fuori, P. L. Reda 13; Real 6; Valmontone 4.

u.b.