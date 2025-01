Arezzo, oggi non puoi sbagliare. Troise pronto a lanciare Capello contro un Legnago ultimo e in crisi

di Andrea LorentiniAREZZOIl colpo di scena che non ti aspetti arriva proprio durante la conferenza stampa della vigilia con Emanuele Troise che, anticipando la nota ufficiale del club, annuncia l’ingaggio di Alessandro Capello e la cessione, ormai in dirittura d’arrivo, di Niccolò Gucci la cui destinazione più probabile sembra essere Livorno. E così, se il transfer arriverà giusto in tempo, l’ex attaccante della Carrarese (salito sul pullman insieme ai nuovi compagni) sarà a disposizione già questo pomeriggio contro il Legnago. Dopo aver inseguito a lungo Ongaro e corteggiato Mignani, Cutolo ha dunque chiuso per il classe ‘95, nativo di Bologna. Dopo la promozione in B con i marmiferi, ha scelto di scendere nuovamente in C ed ha firmato fino al giugno 2027. Destro naturale, agile, bravo a muoversi su tutto il fronte offensivo, ha ottimo dribbling e visione di gioco. "La sua presenza potrebbe portare benefici anche alle prestazioni di Ogunseye e degli esterni offensivi" ha sottolineato Troise. Capello può agire sia da prima che da seconda punta, caratteristiche che ne fanno quel centravanti di manovra che serviva all’Arezzo. A Carrara 14 gol il primo anno, 8 lo scorso dove segnò anche agli amaranto nella gara d’andata al comunale. Con Capello o senza, contro il Legnago ultimo in classifica, con la peggior difesa e le recenti cessioni dei giocatori più esperti (tra cui l’aretino Pelagatti) conta solo vincere. "Nonostante la classifica dei nostri avversari, le insidie ci sono sempre, ma in questo momento il nostro avversario siamo noi stessi".

Assenti Damiani, Chierico, Coccia, Renzi e Gilli, le scelte in difesa e a centrocampo sono quasi obbligate. Davanti a Trombini, fresco di rinnovo, la linea centrale formata da Gigli e Chiosa con Montini e Righetti a presidiare le corse laterali. In mediana Mawuli e Santoro sicuri di una maglia con le solita doppia opzione per completare il reparto: Guccione "tuttocampista" o il rilancio di capitan Settembrini. Se Troise scegliesse il tridente leggero allora l’ex Mantova sarebbe avanzato sulla linea d’attacco con Tavernelli e Pattarello ai lati, altrimenti nuova chance per Ogunseye. Oltre a Gucci non è stato convocato nemmeno Del Fabro in uscita. L’Arezzo è al bivio tra il rilancio e la crisi. Un girone fa, la vittoria sui veneti segnò l’avvio di una lunga striscia positiva. La speranza che un girone dopo la storia si ripeta.