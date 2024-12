Arezzo, Ongaro e Gilli primi nomi per gennaio. Del Fabro in partenza, su Gaddini la Lucchese

di Andrea LorentiniAREZZOTre colpi in entrata e, almeno, altrettante partenze. Forse qualcuna in più. Nello Cutolo ha segnato le linee guida del mercato di gennaio dell’Arezzo. Un centrale difensivo e un centravanti sono le priorità, ma anche un esterno offensivo dovrebbe arrivare visto che tra coloro che sono in uscita c’è pure Mattia Gaddini. Il classe 2002, una sola rete in stagione, ha un contratto con il cavallino fino al 2026, ma sta trovando poco spazio con Troise. Ecco allora che la soluzione è quella di mandarlo a giocare, mantenendo però il controllo sul calciatore. Cutolo sa che è un patrimonio e che ha margini di miglioramento. Per Gaddini, nelle ultime ore, si registra l’interessamento della Lucchese dove avrebbe la possibilità di scendere in campo con continuità.

Mandarlo sei mesi altrove per ritrovarlo più consapevole dei proprio mezzi a giugno, il piano di Cutolo. Restando al reparto offensivo, uno dei nomi sul taccuino del direttore sportivo amaranto è quello di Easton Ongaro del Novara. Centravanti strutturato, forte fisicamente, il 26enne canadese di Edmonton ha messo a segno 4 reti in questa prima parte di stagione. Arrivato in Italia a gennaio di quest’anno, è in scadenza a giugno: una situazione contrattuale favorevole all’Arezzo. Sotto traccia, Cutolo ha iniziato a lavorare a questa trattativa già da qualche settimana. Ongaro, non è però l’unico obiettivo per il ruolo di attaccante centrale. Per un centravanti che arriva, ce n’è uno che parte e tutti gli indizi portano a Niccolò Gucci. L’attaccante fiorentino è in scadenza a fine campionato e il feeling tecnico con Troise non è mai scattato. Verrà sacrificato lui nonostante negli ultimi due anni e mezzo sia stato uno dei protagonisti prima della promozione in C e poi lo scorso anno quando ha messo a referto ben 12 gol.

Passando al reparto difensivo, l’Arezzo sta trattando Matteo Gilli del Picerno. Centrale, classe 97’, è in rossoblù dall’estate 2023 e che in questa stagione ha collezionato 20 presenze e 1 rete tra campionato e coppa. Il profilo interessa molto Cutolo, ma la concorrenza è forte e l’affare non semplice. In uscita c’è Dario Del Fabro. Arrivato come uno dei colpi del mercato estivo, è pronto a fare le valigie dopo appena sei mesi e troppe prestazioni deludenti. L’unico ostacolo è il contratto pesante e qui bisognerà trattare una buona uscita a meno che non si trovi un club disposto ad acquistarlo. Nella batteria dei centrali da monitorare la situazione di Lorenzo Masetti, ormai pienamente recuperato dall’infortunio al crociato. Può restare e mettersi in concorrenza con gli altri difensori oppure partire.